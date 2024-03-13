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陸船案採民間模式？邱太三：是選項

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰陳政錄蔡家蓁／連線報導
金廈海域發生陸船翻覆致2名陸人死亡事件，國民黨立委陳玉珍為此提出質詢，關心下一步是否採民間模式弭平爭議，陸委會主委邱太三（左）表示陳的提案是可選擇的項目。陳玉珍提醒，一旦政治化，很多事情難處理。記者曾學仁／攝影
金廈海域發生陸船翻覆致2名陸人死亡事件，國民黨立委陳玉珍為此提出質詢，關心下一步是否採民間模式弭平爭議，陸委會主委邱太三（左）表示陳的提案是可選擇的項目。陳玉珍提醒，一旦政治化，很多事情難處理。記者曾學仁／攝影

金廈海域發生陸船翻覆二死案，兩岸談判觸礁。國民黨立委陳玉珍昨天在立法院質詢時，提到接下來是否要用兩岸紅十字會模式、民間模式處理？陸委會主委邱太三回應，陳玉珍的提案「當然是一個可以選擇的項目」，海委會主委管碧玲則說，此案是因升高為政治困難，未來希望能夠回到人道。

陳玉珍昨質詢時，建議陸船案政府可比照一九九○年金門協議模式，採民間對民間的溝通模式，並呼籲法務部偵辦速度要加快。

邱太三表示，陳的提案是可以選擇的項目，金門協議之後，兩岸簽訂許多協議，各部會有很多合作，包括兩案共打；邱強調，陸船案原已談到一定程度，有一些共識，有的又在政治上有堅持。管碧玲說，她了解過去海基會與金門地區紅十字會、縣政府、在地人士等有合作解決問題，此案是因升高為政治困難，未來希望能夠回到人道。

未來是否將採紅會民間模式處理，陸委會昨晚未作進一步說明；但有官員說，我方應仍傾向原模式，即海巡署、海基會等透過兩岸既有協議機制與對岸溝通，但目前尚待檢調結果，才能進行下階段談判。

金門紅會表示，目前未接獲任何電話與消息，先前處理的晉江紅會也不曉得未來怎麼走；內部認為此事已升高到兩岸政治角力，建議由台北總會與北京紅會對接。

邱太三 金門 陳玉珍

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