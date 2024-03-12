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韓國瑜出手了！立院頻爆裝潢費爭議 總務處長被拔官

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立院頻爆裝潢費爭議！先傳會議上動怒 韓國瑜這回拔官總務處長

聯合報／ 記者唐筱恬／ 即時報導
立法院長韓國瑜上午出席立法院113年新春團拜，詞時表示，立法院職員大家在這特別拜託警惕大家，立法院一舉一動都被高度關注，螺絲一定要拴緊。記者蘇健忠／攝影
立法院長韓國瑜上午出席立法院113年新春團拜，詞時表示，立法院職員大家在這特別拜託警惕大家，立法院一舉一動都被高度關注，螺絲一定要拴緊。記者蘇健忠／攝影

立法院日前頻傳立委辦公室裝潢費太貴，疑似工程款遭浮報。立法院長韓國瑜日前在新春團拜時向立法院職員說重話指「每個單位螺絲一定要栓緊」，之後又被媒體踢爆在院務會議上動怒，要官員潔身自愛。立法院今日下午發布公文，立法院總務處長周傑遭到拔官，調任參事室參事並代理總務處長，被視為韓國瑜出手整頓立法院人事。

先前立法院立委辦公室頻頻傳出有裝潢費昂貴不合理等情形，韓國瑜2月19日在新春團拜時向立法院職員說重話，表示「每個單位螺絲一定要栓緊」，更說「不教而殺當然謂之虐」，善意提醒大家每個環節都要做好，接著又傳出韓國瑜在院務會議上下重話，指新國會新氣象，不允許發生官員接受飲宴等情形。

韓國瑜二度下重話，疑似劍指總務處長周傑。而日前立法院司法委員會國民黨立院黨團總召傅崐萁不滿司委會格局，要求總務處搬兩張桌子，而周傑回應「建議要更動是否可在會期中研議規畫，休會時再改」，遭傅崐萁怒批「擺2張桌子有要這麼麻煩嗎？」

今天立法院下達公文，主管院內庶務的總務處長周傑遭到拔官，調任參事室參事並代理總務處長。

傅崐萁 立法院 韓國瑜

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