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海地總理請辭 外交部籲：各方加速協商、恢復和平穩定

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
圖為海地民眾日前上街頭要求總理亨利（Ariel Henry）下台。歐新社
圖為海地民眾日前上街頭要求總理亨利（Ariel Henry）下台。歐新社

針對海地共和國總理辭職，外交部今表示已掌握相關情勢，並呼籲海地有關各方加速協商進程，以恢復海地的和平與穩定。

與我國有邦交的海地共和國，自2021年總統遇刺身亡後，黑幫幫派勢力日趨猖獗，近期多個黑幫組織襲擊海地首都太子港的公共設施，並要求海地總理亨利下台。有外媒報導稱，「加勒比海共同體」（CARICOM）主席表示，目前亨利已經辭去海地總理的職務。

外交部表示，已掌握友邦海地總理亨利（Ariel Henry）於台北時間12日午間宣布辭職的最新情勢。外交部指出，亨利將續任看守總理，並於「加勒比海共同體」協調海地各黨派推舉7人組成「總統委員會」，且由該委員會任命過渡總理後，昂利的辭職即正式生效。

針對海地當前情勢，外交部呼籲海地有關各方加速協商進程，以恢復海地的和平與穩定，使人民早日重回正常生活。外交部也將持續密切關注當地情勢發展，並加強與海地新執政團隊的溝通與合作。

外交部 幫派 海地

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