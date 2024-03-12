游錫堃搬離立法院長官邸 曬空屋照喊話「辣個男人」入住

本屆立法院長由國民黨立委韓國瑜當選，前立法院長游錫堃連任失利於第一時間請辭立委，春節期間即開始打包清理官邸。游錫堃今日在臉書貼出一張空屋照表示，昨日已搬離官邸，並向韓國瑜喊話「敬請韓院長，如有需要，可以考慮擇期入住」。

游錫堃於上月爭取連任國會龍頭失利後，第一時間宣布請辭立委職務，而韓國瑜在立法院長勝選當天，曾說，游錫堃的認真付出大家有目共睹，並強調國會院長辦公室、官邸都可以提供給游錫堃使用，「希望游錫堃跟我們一起努力」。

游錫堃在上月15日表示，雖然立法院長官邸的法定搬離時間是3個月，但為了讓新院長可早點使用，春節前就開始找房子、租房子，春節期間努力清理、打包。游錫堃今日在臉書透露，「昨天搬離，今天點交完畢。敬請韓院長，如有需要，可以考慮擇期入住。」並分享一張空屋照，曝光院長官邸住所。