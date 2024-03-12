汐止4樓透天公寓整棟全拆 無重建計畫 黃國昌提過立碑

民眾黨不分區立委黃國昌今天公布拆屋照片，位在新北市汐止區的4樓透天公寓將整棟全拆。房屋拆除之後的下一步是什麼？黃國昌服務處表示，確切的下一步還沒有討論到，沒有重建的計畫，另有提過設「紀念碑」的想法。

2024總統、立委選戰，「違建」成為話題，其中新北市立委第12選區（七星區）有3處成為全國矚目焦點，除了黃國昌家族位在汐止的透天違規，還有民進黨總統候選人賴清德萬里老家違規、國民黨立委候選人廖先翔家族在山上老家舊址興建的違建。

廖先翔在投票前就宣示拆除家人名下的違建，並付諸行動。黃國昌的汐止違建也在3月1日動工，今天公布照片。

賴清德則在競選期間，宣布萬里老家公益信託。黃國昌今在台北受訪時談到拆除自家違規時，表示要問賴清德「賴皮寮」什麼時候要拆？可以賴著不拆嗎？這是總統要展現的格局嗎？是要教導民眾「綠色就是特權」？

黃國昌去年9月曾發表「汐止老家越界暨既存違建之處理進度報告」，強調依規定、依法處理，市府沒有要求拆除，仍堅持拆除，並在今天公布動工拆屋照片。

網紅劉宇（四叉貓）今早在臉書諷「今天是拆除執照發下來滿四個月紀念日」，黃國昌服務處回應，取得拆除執照後，還要申請廢棄物處理等程序，很多東西要弄，一直到今年2月下旬才准動工，一獲准就找工班，並且很快動工。四叉貓的說法是用資訊上的落差，才說人家早就給你（拆除執照）了，拖拖拉拉不拆，其實中間有很多事務要處理。

拆屋之後的下一步要怎麼做？黃國昌服務處表示，目前確定沒有重建的計畫，有在討論其他的可能性，也有提過要做紀念碑的想法，但確切的下一步作法還沒有討論到。