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范雲提案立委性騷送紀律 陳玉珍：王8千租房要定法嗎？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委范雲。本報系資料照
民進黨立委范雲。本報系資料照

民進黨立委范雲今天提出立委性騷送紀律相關修法提案，呼籲國會改革從杜絕性騷立委開始，應修正「立法委員行為法」，讓立委性騷擾、性別歧視送紀律委員會懲處。國民黨立委陳玉珍表示，立委本來就不能性騷擾，何須多此一舉。

范雲提案今天排入程序委員會議題，並在程委會現場與國民黨立委有所交鋒。陳玉珍現場發言表示，范雲提案是沒必要的，因為立委本來就不能性騷，幹嘛特別訂定。難道也要特別訂幾條，例如立委不能像民進黨立委王定宇「租房8000元，王八千」；不能像民進黨團總召柯建銘有老婆又有小妾；也不能像前立委趙天麟有大陸女朋友，這些都要定進法律嗎？

范雲現場再回應，許多職場都有處理性騷擾的相關法規，唯獨立委沒有，這是個漏洞，當然有此需要。國民黨立委陳雪生性騷案，國民黨至今沒還給她公道；國民黨團總召傅崐萁對媒體人性騷，也未處理；國民黨另有立委對媒體性騷，經申訴同樣不了了之，均凸顯法律漏洞，呼籲國民黨，若真心重視性平，就從修法補國會MeToo漏洞，別再寬容性騷立委做起。

陳玉珍雖發言反對修法，但國民黨團並未提案阻擋范雲提案，該案仍在程委會順利通過，排入周五院會報告事項。

國民黨 范雲 陳玉珍

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