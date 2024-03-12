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陸船事件藍委提民間模式解爭端 邱太三：可選擇的項目

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
金廈海域發生陸船翻覆致2名陸人死亡事件，國民黨立委陳玉珍今為此質詢，關心下一步是否採民間模式弭平爭議，陸委會主委邱太三（左）表示陳的提案是可選擇的項目。陳玉珍提醒，一旦政治化，很多事情難處理。記者曾學仁／攝影
金廈海域發生陸船翻覆致2名陸人死亡事件，國民黨立委陳玉珍今為此質詢，關心下一步是否採民間模式弭平爭議，陸委會主委邱太三（左）表示陳的提案是可選擇的項目。陳玉珍提醒，一旦政治化，很多事情難處理。記者曾學仁／攝影

金廈海域發生陸船翻覆致2名陸人死亡事件，國民黨立委陳玉珍今為此質詢，關心下一步是否採民間模式弭平爭議。陸委會主委邱太三表示陳玉珍的提案是可選擇的項目。陳玉珍提醒，一旦政治化，很多事情難處理。

陳玉珍表示，金廈海域事件協商十幾次算告一段落，她不只聽官員說法、看媒體報導，她是當面跟所有單位都聊過，包括海巡執法的當事人，驗屍的法醫也是她的朋友，還有對岸家屬、國台辦到泉州市台辦都聊過。請問陳建仁，到今天為止，已經變成國際事件，對兩岸局勢加溫，知道以前有個金門協議？陳建仁回，他知道有金門協議，金廈海域事件是海巡署為了確保漁民權益。

陳玉珍追問，往下要怎麼處理？以後第一線海巡弟兄如何執勤？紛擾應逐項解決，法務部也應要加快速度，請問法務部多久可以調查出初步段落？陳建仁說，他希望越快越好，尊重司法偵辦，現在情況還需要海事鑑定，不會遙遙無期。

陳玉珍詢及再來是否要用兩岸紅十字會模式、民間模式處理。邱太三說，陳玉珍提案是可以選擇的項目，金門協議後，兩岸簽訂很多協議，各部會有很多合作，包括共打犯罪等。海委會主委管碧玲說，她了解過去海基會與金門地區紅十字會、縣政府、在地人士等有很多合作機會，解決很多問題，這次案件是因為相當程度升高為政治困難，未來希望能夠回到人道。

陳玉珍說，什麼事情不要上升到台北處理，一旦政治化，很多事情難處理。海巡弟兄後續如何執勤？大陸清淤船已經進入我禁限制水域作業，知情嗎？以後海巡怎麼執法？管碧玲表示，清淤範圍在廈門海域，不是在我方禁限制海域，清淤後未滯留清淤海域，都有派船護航。

陳玉珍提到，大陸清淤船能否進入我禁限制水域？誰說不可以？根據交通部104年12月17日公告的「運送客貨船舶航經金門限制或禁止水域入出大陸地區廈門港（劉五店港區）航道圖」，運送是被允許的，政府都沒有做跨部會協商。她也提到，談判過程絕對沒有說要把執法海巡弟兄送到大陸送審，絕對沒有這事情。

海巡署 金門 陳玉珍

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