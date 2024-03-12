數位身分證為何「只」賠2.8億？ 林右昌揭密：機器是資產

數位身分證政策於2021年暫緩推動，預計賠償2.8億元。國民黨立委謝龍介今在立院質詢時質疑，賠償最少超過10億，不只2.8億。內政部長林右昌在答詢時說，機器是資產。行政院長陳建仁則表示，數位身分證還沒有要實施，機器跟材料可以用在其他用途。

謝龍介說，數位身分證不是只有要賠2.8億，請問林右昌，2.8億有沒有包括機器？林右昌表示，機器是已經存在的。謝提到，本來說數位身分證需10億多是包含機器，現在說只降到2.8億，彷彿好像很會做事？林回，機器是資產。

謝龍介質疑，等到要重新發行數位身分證，機器還能不能用？是否是以4.3億元採購？林右昌表示，機器進口後都是依照相關規定運作，不使用的話會封存。

謝龍介諷刺，當時討論全部會有10億多，現在2.8億，讓台灣人以為10億多橋到2.8億，真厲害，可以出國比賽。陳建仁表示，如果要用數位身分證，要有機器跟卡片材料，因為數位身分證還沒有要實施，機器跟材料可以用在其他用途。

謝龍介問，這些機器放在哪，如何保養？林右昌表示，機器應該是在中央印製廠，不是只有封存，要開機，不然會壞掉，維持低度運轉、良好狀態。謝表示，當時所有團體都說有個資問題，有此問題還硬做下去，遇到事情要面對。

謝龍介問，陳建仁是否需要為數位身分證政策道歉？陳建仁回應，這事情當時決策時，溝通時有不同意見，政府暫緩實施，持續溝通看結果如何，他認為政府要向民眾表達，溝通過程沒那麼順利。

謝龍介質疑，一句抱歉這麼難說？拍板賠償2.8億，加上機器費用、維修等，他保證最少超過10億。且機器沒有問題嗎？