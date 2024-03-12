快訊

雙雙罹難…登山協會會長夫婦攀玉山失聯 搜救人員今早尋得兩遺體

進口毒辣粉禍害全台 龍海同記食品負責人80萬交保後爆失聯

論文期刊一條龍造假服務 學者指谷歌學術搜尋恐有漏洞

數位身分證為何「只」賠2.8億？ 林右昌揭密：機器是資產

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照

數位身分證政策於2021年暫緩推動，預計賠償2.8億元。國民黨立委謝龍介今在立院質詢時質疑，賠償最少超過10億，不只2.8億。內政部長林右昌在答詢時說，機器是資產。行政院長陳建仁則表示，數位身分證還沒有要實施，機器跟材料可以用在其他用途。

謝龍介說，數位身分證不是只有要賠2.8億，請問林右昌，2.8億有沒有包括機器？林右昌表示，機器是已經存在的。謝提到，本來說數位身分證需10億多是包含機器，現在說只降到2.8億，彷彿好像很會做事？林回，機器是資產。

謝龍介質疑，等到要重新發行數位身分證，機器還能不能用？是否是以4.3億元採購？林右昌表示，機器進口後都是依照相關規定運作，不使用的話會封存。

謝龍介諷刺，當時討論全部會有10億多，現在2.8億，讓台灣人以為10億多橋到2.8億，真厲害，可以出國比賽。陳建仁表示，如果要用數位身分證，要有機器跟卡片材料，因為數位身分證還沒有要實施，機器跟材料可以用在其他用途。

謝龍介問，這些機器放在哪，如何保養？林右昌表示，機器應該是在中央印製廠，不是只有封存，要開機，不然會壞掉，維持低度運轉、良好狀態。謝表示，當時所有團體都說有個資問題，有此問題還硬做下去，遇到事情要面對。

謝龍介問，陳建仁是否需要為數位身分證政策道歉？陳建仁回應，這事情當時決策時，溝通時有不同意見，政府暫緩實施，持續溝通看結果如何，他認為政府要向民眾表達，溝通過程沒那麼順利。

謝龍介質疑，一句抱歉這麼難說？拍板賠償2.8億，加上機器費用、維修等，他保證最少超過10億。且機器沒有問題嗎？

數位身分證 林右昌 謝龍介

延伸閱讀

打詐專法520前送立院？ 陳建仁：努力盡快

陸配入籍須宣誓效忠 林右昌：必須修兩岸人民關係條例

增加直轄市助理費？ 林右昌：仍在審慎討論

陳耀祥說沒百分百言論自由 謝龍介：民進黨過去追求都在騙？

相關新聞

新北汐止老家違建惹議 黃國昌今公布照片：動手拆屋了

民眾黨不分區立委黃國昌位在新北市汐止區的透天厝，在去年選戰期間被指違建和占用國有地受關注。黃國昌曾去年9月發表「汐止老家...

結婚邀柯文哲、王世堅當證人 黃瀞瑩直呼「真愛無誤」CP有共識

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩昨在臉書宣布與媒體人劉家耀結婚喜訊並分享多張照片，其中結婚書約的證人是黨主席柯文哲與民進黨...

鍾東錦財產申報不實 監察院裁罰56萬

監察院今天公布新一期廉政專刊，在公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單中，苗栗縣長鍾東錦在擔任苗栗縣議會副議長期間，涉及財...

外界猜動態 傅崐萁：我不選新北市長、國民黨主席

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他宣示，他不參選新北市長，也不選國民黨主席，他想讓兩岸和平，...

改革智庫 朱立倫：年輕輕量化 周五開新董事會改選

國民黨啟動黨內組織改革，將黃復興黨部整合進地方黨部，外界也關心後續改革進度。黨主席朱立倫今天表示，本周將召開新董事會改選...

甜曝婚訊「雙喜臨門」？ 黃瀞瑩直播分享另一伴吐14字

民眾黨北市議員「學姐」黃瀞瑩昨在臉書宣布與媒體人劉家耀登記結婚的喜訊。外界關心突然結婚是否雙喜臨門，她晚間在YouTub...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。