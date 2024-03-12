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陸配入籍須宣誓效忠 林右昌：必須修兩岸人民關係條例

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
內政部長林右昌。(本報資料照片)
內政部長林右昌。(本報資料照片)

國民黨立法院黨團提案修法，縮短陸配取得身分證年限為4年，不過，民進黨立委黃捷提案要求要「宣誓入籍」。內政部長林右昌說，有兩個部分須討論，首先是外國籍部分，目前是沒有宣示入籍的程序，不過世界許多國家，包括美國、新加坡、加拿大都有宣示入籍的程序。

黃捷昨天針對陸配取得身分證比照外配縮短為4年，但新增「經入籍宣誓」、「具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識」兩條件；她表示，若想入籍，陸配須宣誓放棄中國公民身分並效忠台灣，還需和外配一樣經過考試，「宣誓具法律效力，違反會被註銷戶籍」。

林右昌表示，如果是外籍的話，便須於國際法內新增條文，賦予相關義務，如果是陸籍的話，必須修改兩岸人民關係條例，增加新的規定。他相信會有許多人認同，要加入一個大家庭，效忠中華民國也是理所當然的。

林右昌也說，陸配部分涉及兩岸相關條例，是陸委會權責，內政部辦理的部分為國際法。

林右昌 身分證 陸配

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