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質疑不在籍投票公正性 陳建仁：政院無規畫
國民黨立法院黨團擬推動總統大選適用不在籍投票，並盼開放境外通訊投票。國民黨團主張遭批違憲。對此，行政院長陳建仁今早受訪表示，一定要確保投票公正性。關於不在籍投票，行政院無規畫。
陳建仁說，投票是公民權利，受到憲法跟法律保障，一定要確保投票的公正性，所以有關於公職投票的問題，一定要確保秘密投票，使得所有選務得到社會信任，使得選舉結果具有正確性、公平性。
陳建仁指出，對於公職選舉的辦法，目前沒有相關規畫，如果要做不在籍投票，要強化選務，且如何達成選舉秘密性正確性跟公平性都需要研議，行政院無規畫。
內政部長林右昌則說，不在籍投票牽涉的範圍層次滿廣的，有不同課題，所以在不同階段，比較不適合針對某個族群來做先行，特定族群可能要凝聚更多共識，也要有更多討論。林右昌說，可能要對某一種投票議題，比如說大家提到的公投先行。
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