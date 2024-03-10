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恐難撐到520交接？蘇丹紅、金廈海域惹非議 內閣官員下台呼聲頻傳

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
金廈水域衝突事故造成兩名中國人死亡，協商破局使海委會主委管碧玲備受批評。圖為陸委會主委邱太三（前排中）與海委會主委管碧玲（前排右）原本要上台協助行政院長陳建仁（前排左）答詢，卻被立委請下台。本報系資料照
金廈水域衝突事故造成兩名中國人死亡，協商破局使海委會主委管碧玲備受批評。圖為陸委會主委邱太三（前排中）與海委會主委管碧玲（前排右）原本要上台協助行政院長陳建仁（前排左）答詢，卻被立委請下台。本報系資料照

蘇丹紅食安事件頻頻爆發，使得民眾人心惶惶、金廈海域事件至今仍無法收尾，看守內閣官員爭議不斷，頻頻被要求下台！食藥署署長吳秀梅近期被自家立委點名「不適任」、數位部部長唐鳳更是被朝野共同指責，甚至連民團都傳出要交通部長、經濟部長下台的呼聲，內閣易人恐難等到520交接日。

食安使人心惶惶

近期蘇丹紅辣椒粉風波愈滾愈大，包含蝦味先、海底撈等知名品牌都受害，負責食安檢驗的食藥署也飽受批評。國民黨立委賴士葆就指出，蘇丹紅去年5月就曾被檢舉，食藥署沒有積極處理，原來蔡政府的「食安五環」的食品雲形同虛設，因為登記3千萬以上的廠商才要登錄，所以只有2％可以追溯到源頭。

連民進黨立委林淑芬日前也怒批，這次事件來自民眾檢舉，顯示食藥署風險預警系統失靈，明知邊境有這麼多不合格產品，卻不做後市場把關，認為食安把關回到原點，更炮轟吳秀梅「沒有能力，也不積極、不用心，不適任食藥署長」。

數位部長年出國

唐鳳上任以來更是爭議不斷，更被質疑打詐成效不彰，遭到朝野立委質疑。國民黨立委徐巧芯就踢爆，唐鳳大撒4億元搬遷數位部，一年365天出國多達329天，痛批不務正業。前民進黨立委郭正亮也表示，民進黨內對數位部長唐鳳早已不滿，「唐鳳早就該下台了」。

金廈海域事件造成兩名中國人死亡，但因為缺乏錄影，導致海委會主委管碧玲備受批評。國民黨立委羅智強就指出，2016年的憲兵搜索民宅事件，管碧玲質疑憲兵指揮部在最關鍵時刻沒有錄影，強調「該下台負責的人要有自覺」。羅智強表示，現在「該下台負責的人要有自覺」這句話，管碧玲要不要送給自己？

民團也不滿內閣

政府官員不僅引發立委不滿，許多民團也提出下台的呼聲。交通部長王國材曾表示，規劃罰鍰新台幣1200元以下的交通違規行為將不記點，也不開放檢舉，行政院日前也拍板10項輕微違規不開放檢舉。面對政策急轉彎，行人零死亡推動聯盟理事林元敏先前就痛批，王國材選後忘記承諾，令人遺憾，若扛不住壓力，就應該要下台。

另外，台電2月23日召開股東臨時會討論經濟部增資1001億的方案，引發小股東輪番砲轟，痛批錯誤的能源政策造成台電虧損，更拉起寫有「土匪政府掏空台電，王美花下台」的白布條。


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