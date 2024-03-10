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黃珊珊要北市拚更多議員席次 陳宥丞：要小心成兩人三腳
民眾黨布局2026，北市議員陳宥丞今天服務處喬遷，黨主席柯文哲、立委黃國昌、黃珊珊等黨內大咖出席，黃珊珊上台致詞時表示2026民眾黨要在台北市拚出更多議員席次，從4席、到6席、8席、10席，希望民眾黨在台北市繼續開花結果，黃珊珊下次才有機會。
對於接下來2026議員提名策略是否要採取N+1？陳宥丞也被問及是否會有壓力？陳宥丞坦言，對於現任議員來講，任何一個多席次，都是全新要面對的狀況，不可能沒有壓力，不過N+1提名策略，他認為2028的關鍵在2026，2026關鍵在現任的民眾黨台北市議員，怎麼跟黨保持一定的默契。
陳宥丞提到，未來2028之後N+10都有可能，民眾黨要有這樣的信心與企圖心，不過也要盤點一下提名的人選，是否與理念相符，有沒有辦法做好選民服務？但要避免N+1成為「兩人三腳」的遊戲，是否會回頭絆倒自己？這都是過去提名策略犯過的失誤，這都要小心，要做好準備，請黨做最好的規畫。
不過黃珊珊受訪時則表示，未來民眾黨絕對會擴大服務範圍，N+1整體的考量，是內湖南港有九席，九席的狀況各黨都有競爭，過去她當議員24年兩黨在港湖都有其基本盤，不過她認為，中間選票還是有一定空間，以過去她當選議員的票數，可以當選到兩席，增加更多席次，不過是在這一次或下下次，一個政黨要成長、要慢慢經營。
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