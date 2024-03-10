黃珊珊要北市拚更多議員席次 陳宥丞：要小心成兩人三腳

民眾黨布局2026，北市議員陳宥丞今天服務處喬遷，黨主席柯文哲、立委黃國昌、黃珊珊等黨內大咖出席，黃珊珊上台致詞時表示2026民眾黨要在台北市拚出更多議員席次，從4席、到6席、8席、10席，希望民眾黨在台北市繼續開花結果，黃珊珊下次才有機會。

對於接下來2026議員提名策略是否要採取N+1？陳宥丞也被問及是否會有壓力？陳宥丞坦言，對於現任議員來講，任何一個多席次，都是全新要面對的狀況，不可能沒有壓力，不過N+1提名策略，他認為2028的關鍵在2026，2026關鍵在現任的民眾黨台北市議員，怎麼跟黨保持一定的默契。

陳宥丞提到，未來2028之後N+10都有可能，民眾黨要有這樣的信心與企圖心，不過也要盤點一下提名的人選，是否與理念相符，有沒有辦法做好選民服務？但要避免N+1成為「兩人三腳」的遊戲，是否會回頭絆倒自己？這都是過去提名策略犯過的失誤，這都要小心，要做好準備，請黨做最好的規畫。