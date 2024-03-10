選後整隊再出發迎戰2026 新北29區國民黨部主委將改選

2026新北市長之戰引發討論，民進黨5月地方黨部主委改選，被視為派系布局的指標一戰，執政的國民黨雖然沒有要改選市黨部，但也將於3月底前完成區黨主委改選。藍營民代紛紛說，未來兩年將要有更深扎根、培育人才，並結合國會聯合作戰，為2026年累積更多底氣。

據了解，藍營雖在新北主政，黨部糧草、人力卻面臨困境，市黨部主委黃志雄2020年接棒李乾龍擔任主委4年，日前黨部辦團拜，朱立倫、侯友宜等人都出席，大家士氣高昂，國民黨新北市黨部主委應不會變動。書記長陳貞容表示，主委由主席派任，沒有任期問題。

黃志雄表示，民進黨家務事他們不評論，國民黨現在選完還是先把份內工作做好，包括3月底前將完成29區黨部主委改選，目前還沒有發出正式公告及時程，不過原則上會尊重各區黨部委員會及當地民代意見。

現任汐止區黨部主委的立委廖先翔表示，他任期屆滿將不再續任，其實區黨部最重要是提出培育人才，架設公平辦法找出適當人選，也就是培訓下一屆有意參選議員的人才培訓場所，除了提早接觸地方事務，也提供平台與曝光機會增加知名度。

現任中和區黨部主委的立委張智倫也說自己已經做滿兩屆任期，他認為，現在主戰場在國會，所以未來市黨部、區黨部一定要設法跟國會緊密結合，國會透過揭發真相、推動福國利民政策增加政黨好感度，市府及議會則是處理最貼近民眾的日常事務，結合陸空戰齊發，相信能順利迎戰2026。

黨務人士透露，區黨部主委任期兩年，可以連任一次，這次接近一半的區黨部都將改選，而一些新科議員與黨內青狀派也願意承擔。新北市議員黃心華表示，目前已經跟區委員會及地方人士大家有共識由他擔任新店區黨部主委，而未來兩年多因為沒有重大選舉，是可以好好經營地方基層，及培植政黨競爭力的寶貴時間。