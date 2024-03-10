黃復興月開銷2500萬！蔡正元2原因挺改革 曝國民黨：窮到每天跑3點半

國民黨主席朱立倫日前宣布，將改組黃復興黨部為「退伍軍人服務工作委員會」，不料卻引爆部分黨內人士的反彈聲浪。對此，國民黨前立委蔡正元提到，黃復興內部目前有許多與軍人無關的人，加上國民黨現在已經「窮到每天要跑3點半」，每個月卻要花費2500萬至3000萬元在黃復興的相關費用上，因此蔡正元表示，自己百分百贊成改革黃復興黨部。

國民黨6日宣布將改組黃復興黨部，引起各界關注。對此，蔡正元8日在《觀點芹爆戰》節目中分析，朱立倫若想競選連任黨主席，此時對黃復興開刀恐不利於選情，因為很多反對黃復興整併的人，可能會因此而投給朱的競爭者，「朱立倫精於算計，他當然會知道這件事」，不過蔡正元也直言，自己百分百贊成改革。

蔡正元進一步說明贊成原因，首先，職業軍人黨員在黃復興黨部中的比例正快速縮小，地方黨部見狀，便開始將眷屬、後備軍人拉來充數，導致現在黃復興內部有許多與軍人無關的人。其次，國民黨每月會花費約2500萬至3000萬元在黃復興黨部的相關費用上，但現在黨中央已沒有能力處理各縣市黨部費用，因此只能採取把黃復興併入地方黨部，由縣市黨部主委負責相關費用的做法。

蔡正元判斷，國民黨之所以要整併黃復興，是出於組織和財務上的壓力，且若遵照現有方式運作，也已不符合目前的區域化選戰。針對主持人詢問「國民黨到底窮到什麼地步？」蔡正元直呼，窮到「每天要跑3點半」，但他表示，朱立倫當過2屆桃園縣長及新北市長，也當過行政院副院長，在產業界、企業界還有一定人脈，募款對他而言不至於有困難，若是換成立法院長韓國瑜來當黨主席，恐會負擔不起。