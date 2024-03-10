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藍綠白挺媒體議價 籲政院速提案

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨林宜瑾提「媒體議價法」，主張應提撥專款改善媒體勞動條件。圖／林宜瑾辦公室提供
民進黨林宜瑾提「媒體議價法」，主張應提撥專款改善媒體勞動條件。圖／林宜瑾辦公室提供

媒體議價議題在國內已討論三年，卻只聞樓梯響，始終不見行政院提出版本。民進黨立委林宜瑾在國會新會期，率先提出「數位新聞發展與民主韌性法」草案，已付委審查，當中明定要有分潤機制外，也主張新聞媒體業經議價獲分潤者，應提撥一定比例專款專用於改善新聞媒體工作者勞動條件。

林楚茵、林宜瑾、范雲等三名民進黨立委，已陸續將「媒體議價法」草案重新提案；民眾黨立委張啟楷表示，民眾黨團黨已將「媒體議價法」列入黨團優先法案，國民黨立委翁曉玲也表示支持此項立法。林宜瑾呼籲，行政院應盡快提出院版條文，才能夠和各立委版本進行實質討論。

林宜瑾表示，她在去年五月就提出「數位新聞發展與民主韌性法」草案，歷經九個月的等待與屆期不連續，本會期又再度提案。她所提出的版本中，除了明定媒體議價協商機制外，亦要求設立數位發展暨民主韌性基金，協助公共、獨立與商業媒體運作，盼藉此提升新聞品質。

林宜瑾所提的「數位新聞發展與民主韌性法」草案第十八條明定，新聞媒體業經議價、調解或仲裁而獲分潤者，應提撥一定比例專款專用於改善新聞媒體工作者之勞動條件，以符合本法為健全新聞內容產製環境之要旨。

該條文立法說明指出，我國新聞工作者勞動條件長期欠缺保障，「二○二○年台灣新聞記者權利調查」報告中指出，媒體工作者過去一年在工作中感受到的威脅來源前三項是「來自媒體老闆的壓力」、「工作不穩定性」、「來自政府機關的壓力」，所占百分比分別為約三成、約二成五、約二成三。

媒體議價 張啟楷 林宜瑾 林楚茵 翁曉玲 范雲

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