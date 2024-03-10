新國安團隊大換血機率低 顧立雄可望獲留任

副總統賴清德將在五二○就任新總統，民進黨內認為，賴清德在選前已多次宣示將延續蔡英文總統的兩岸外交路線，因此在國安團隊方面，大幅異動的可能性有限；有黨內人士認為，國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政與徐斯儉，以及國安局長蔡明彥等幾位蔡總統國安團隊的核心官員，留任的機會很大。

兩岸局勢緊繃，國安團隊是賴清德布局的重中之重。民進黨內人士分析，過去八年，蔡總統的兩岸外交關係穩健、不躁進，尤其是台美關係成果外界有目共睹；賴清德在選前多次表態，將延續「蔡英文路線」，因此國安團隊大幅換血的可能性很低，賴政府執政初期，有望沿用蔡政府的國安人事。

另一位黨內人士指出，顧立雄不會裸退，問題只在「哪個位置」；國安圈內評估，顧立雄留任國安會秘書長的機會很高，另外有人認為，可讓顧立雄接任國防部長，後者思維是，近年國防部沉痾太重，顧立雄沒有包袱，雖然未必能徹底改革，但可以當一個「推動大象的角色」。

黨內人士指出，副總統當選人蕭美琴已經進入決策圈，她嫻熟國安團隊，高層也有一定共識，初期會是個「有實權的副總統」。至於顧立雄留任與否，牽涉三個角度，蔡總統的想法、賴清德的期待、美方的看法，三方必須做平衡。

國安人士指出，賴清德延續蔡英文路線，國安團隊不要變動太大是確定的，除了蕭美琴之外，顧立雄、國安會副秘書長、國安局長蔡明彥等幾位核心人物都會留任，「但在哪個位子可能會有異動」。

此外，因為金廈海域爭議成為在野黨箭靶的海委會主委管碧玲是否留任也受到矚目。海巡署昨在高雄舉辦雲林艦交船典禮，蔡英文總統、副總統賴清德首次同台交船，更與管碧玲「同框」，雖然這項行程早已安排，但蔡致詞時特別感謝管碧玲，此舉也被解讀為高層力挺「管主委」意味濃厚。

台灣議題研究中心藉QuickseeK快析輿情資料庫分析，管碧玲的網路聲量在立法院開議後持續飆增，且負面聲量占比高達四成，管碧玲一人的負面聲量，就占據網路聲量前十名官員負面聲量總和約四成，可說是目前「仇恨值」最高的部會首長。

另據了解，民進黨要讓王義川進入國會的最可能路徑，是現任不分區立委入閣，王再遞補，包括立委洪申翰、莊瑞雄都被點名，不過有知情人士說，立委沈發惠才是最大黑馬，沈有望進入財經相關部會或轉任國營事業。