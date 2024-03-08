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藍委問520前是否再有漲價 陳揆：電價是唯一考慮項目

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長陳建仁。圖／聯合報資料照／記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁。圖／聯合報資料照／記者黃義書／攝影

行政院長陳建仁今赴立法院備詢。近期電價擬漲，取消掛號費上限等，國民黨立委黃健豪問及520前是否會再漲其他部分，陳建仁表示，應該不會，不能保證私營的，但公營事業部分，電費應是考慮的唯一項目。

今逢三八婦女節，黃健豪說，談到性平，行政院引導各部會措施都要融入性平觀點，定期考核。陳建仁發布影片，提到性平方面，公部門應該作為表率。黃話鋒一轉，表示若行政院性平委員會評鑑報告，各部會性平成績如何，32個受評鑑單位，有11個單位要嘛乙等，要嘛連續兩年乙等，也有不列等的，連乙等都不到。看到此成績，陳揆影片提到公部門作為性平三法的表率，有何想法？

陳建仁回應，公部門確實應該作為民間機構表率，對於不列等的要來了解原因，一定會努力做好性平業務，各部會都要努力加強，優等以上也要繼續精進。被追問明年評鑑是否能明確改善，陳揆回，督促各部會加緊努力，這是全國都要做的。

黃健豪問，醫療掛號費要漲，電費要漲，2月消費者物價指數（CPI）也不好看，下周將召開物價會議，520前是否會將該漲的漲一漲，現在開始到520之前還有什麼要漲，要不要一次預告完？陳建仁說，掛號費說是要漲不完全正確，部分正確，因為衛福部只是把上限拿掉，地方政府、衛生局不必做報備。

黃健豪再問，520前還會不會漲別的東西？陳建仁表示，應該不會，如果是公營事業的部分沒有，不能夠保證私營的，例如外食費會不會漲就無法保證，但公營事業部分，電費應該是在考慮的唯一項目。主計長朱澤民也說，國際大眾物資（價格）在往下降，國內不會漲；朱被問是否確定，朱斷然表示：「確定。」

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