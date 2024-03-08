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影／力挺賴幸媛 馬英九讚她開創兩岸和平與繁榮
前總統馬英九上午出席陸委會前主委賴幸媛的新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》發表會，面對媒體問到國安會前祕書長蘇起最近批評他「看不到大格局」，最大敗筆是任命賴幸媛接陸委會主委，他僅回答「是嗎？」但致詞時稱讚她任內開創兩岸史無前例的和平與繁榮。
馬英九致詞時不甩批評，肯定賴幸媛任內成績令人欣慰，每項都不容易達成，並稱讚她熟悉國際經濟事務，又能夠愛護人民，由她擔任政府的兩岸工作，對國家與兩岸都有幫助。
馬英九並說，賴幸媛與當時海基會董事長江丙坤通力合作下，8年間兩岸關係開創史無前例的和平與繁榮，簽署了原蔡英文總統認為是害死台灣經濟而極力反對的兩岸經濟合作架構協議（ECFA），這是兩岸關係邁項制度化的一大步。
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