影／力挺賴幸媛 馬英九讚她開創兩岸和平與繁榮

前總統馬英九上午出席陸委會前主委賴幸媛的新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》發表會，面對媒體問到國安會前祕書長蘇起最近批評他「看不到大格局」，最大敗筆是任命賴幸媛接陸委會主委，他僅回答「是嗎？」但致詞時稱讚她任內開創兩岸史無前例的和平與繁榮。

馬英九致詞時不甩批評，肯定賴幸媛任內成績令人欣慰，每項都不容易達成，並稱讚她熟悉國際經濟事務，又能夠愛護人民，由她擔任政府的兩岸工作，對國家與兩岸都有幫助。