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綠委婦女節點名藍委涉性騷未懲處 朱立倫駁斥

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今天是三八婦女節，民進黨立委范雲說，立院對立委性騷無法可管，像是國民黨立委陳雪生、傅崐萁都曾涉及性騷，未獲黨團懲處，還當上委員會召委和國民黨團總召。國民黨主席朱立倫表示，遺憾民進黨只關心政治鬥爭，盼同心協力，通過女性權益法案。圖／國民黨文傳會
今天是三八婦女節，民進黨立委范雲說，立院對立委性騷無法可管，像是國民黨立委陳雪生、傅崐萁都曾涉及性騷，未獲黨團懲處，還當上委員會召委和國民黨團總召。國民黨主席朱立倫表示，遺憾民進黨只關心政治鬥爭，盼同心協力，通過女性權益法案。圖／國民黨文傳會

今天是三八婦女節民進黨立委范雲說，立院對立委性騷無法可管，像是國民黨立委陳雪生、傅崐萁都曾涉及性騷，未獲黨團懲處，還當上委員會召委和國民黨團總召。國民黨主席朱立倫表示，遺憾民進黨只關心政治鬥爭，盼同心協力，通過女性權益法案。陳雪生辦公室則表示，不予置評。

今日，范雲和民進黨立委林宜瑾、林月琴與婦女救援基金會執行長杜瑛秋等舉行記者會。范雲說立法院作為立委、立委助理、公務員、職工、記者、民間團體等工作的職場，立委是其中權力位階最高者，但法院卻無權保護相關工作人員免於立委性騷擾，無權處理立委之間的性騷擾，是性騷擾防治的一大漏洞。國會改革應從不再寬容性騷立委做起。

針對范雲說法，朱立倫表示，國民黨團全體一致關心，提出很多有關女性權益的法案，希望能在婦女節這天，讓性別平權、女性權益、育兒環境等女性關心議題一一解決。

朱立倫說，遺憾民進黨只關心政治鬥爭、潑髒水，用雙標攻擊國民黨，希望民進黨跟國民黨同心協力，通過攸關女性權益法案。

國民黨 婦女節 性騷擾 朱立倫 民進黨 范雲

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