美眾院外委會主席 將訪台參與賴清德就職

駐美代表處六日在國會山莊舉行「台灣關係法」四十五周年酒會，逾四十位美國聯邦參眾議員出席力挺，呼籲加速對台軍售，並讓台灣重返世衛；美國眾院外委會主席麥考爾表示，將訪台參加總統當選人賴清德就職典禮。

中央社報導，台灣關係法四十五周年紀念酒會暨駐美代表俞大㵢到任歡迎酒會於國會山莊舉行，出席的麥考爾也提到，已獲批准的廿二種武器系統迄今未交付台灣，如此不按照台灣關係法提供武器的情形「嚴重」。

麥考爾認為威懾力是關鍵，並指面對侵略者和獨裁者須挺身抵抗，這正是美國通過台灣關係法的原因。

挺台立場鮮明的眾議院前議長裴洛西致詞表示，中國持續阻擾美台互動，「但我們互動愈多，對所有人來說就愈有益處」，美國將派代表出席台灣新總統就職典禮，這向世界發送非常重要訊息，即台美關係受到珍視。

駐美代表處指出，美國在台協會主席羅森柏格與四十二位聯邦參眾議員出席這場酒會，包括參院軍委會共和黨首席議員韋克爾、眾院外委會印太小組主席金映玉等。金映玉表示台灣不能被排除在國際組織及國際社會之外，並指她進入國會的首項工作之一，就是提案讓台灣重返世界衛生組織任觀察員。

參議院共和黨領袖麥康諾則在參院院會表示，美台關係具有獨特價值，中國正試圖以武力重繪地圖，美國應與台灣站在一起，迎戰對手，並投資軍事能力。

台灣關係法一向被視為台美關係基石。美國國會一九七九年通過後，由時任美國總統卡特於同年四月十日簽署，其中最重要也在日後屢次引發北京跳腳的是承諾「提供防禦性武器給台灣人民」。