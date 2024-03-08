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投縣校長性侵、性騷 監院彈劾

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
南投國小校長性侵、性騷未滿14歲女學生，監院通過彈劾。本報系資料照
南投國小校長性侵、性騷未滿14歲女學生，監院通過彈劾。本報系資料照

監察院昨天通過監察委員葉大華、王麗珍、張菊芳提案，對南投縣竹山鎮大鞍國民小學前校長劉育成涉性侵害、性騷擾學生彈劾確定，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，劉育成對未滿14歲的10餘名任教學校學生性侵害、性騷擾，據證據顯示，劉育成長期在家長間營造良好形象，也善於結交權力人士，使其博取家長信任，在任職期間利用教學、關懷學生的名義與機會，加害學生，甚至利用與學生之間年齡及權力不對等關係，發展師生戀或違背學生意願與學生發生性行為，均令學生創傷嚴重。

彈劾案文表示，劉育成在相關機關調查期間意圖干擾調查、犯後態度不佳，且涉及不當管教或體罰學生，又長期違法兼差收費補習。

3位監委指出，劉育成任教已逾34年，為資深教育人員，本應保護兒少、以維護學生受教權益為要，且身為校長，依法綜理校務，卻長期利用家長對其信任感、師生間不對等的權勢關係，對未滿14歲的10餘名任教學生為性侵害、性騷擾行為，違失情節重大，因此一致通過彈劾。

彈劾案 性侵 性騷擾 監察院

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