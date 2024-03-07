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明天38婦女節 國民黨團提家庭照顧津貼最長領24個月

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
明天是婦女節，國民黨立院黨團提出六大訴求、為全國婦女朋友爭取最大福祉。情境示意圖。圖／Ingimage
明天是婦女節，國民黨立院黨團提出六大訴求、為全國婦女朋友爭取最大福祉。情境示意圖。圖／Ingimage

明天是婦女節國民黨立院黨團提出六大訴求、為全國婦女朋友爭取最大福祉，包括：家庭照顧津貼每月1萬元最長24個月、婦女產假由8周延長至12周、婦女2胎（含）以上產假期間工資加2成發給、留職停薪津貼資格延長至6歲以下、3至5歲幼兒教育政府全額補助，及完善人工生殖制度，預計可造福數百萬青壯婦女朋友，解決台灣少子化國安問題。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，女性撐起半天邊，為讓所有家庭無後顧之憂，國民黨立委們集思廣益，為女性爭取應有的家庭經濟補償及津貼，實踐總統及立委大選中的多項政見。

本會期國民黨團已研議六大修法訴求，將逐一落實到各委員會列為優先法案，包括：

（1）增列家庭照顧津貼每月1萬元，最長24個月，男女皆可申請，落實平權主義。

（2）婦女產假由8周延長至12周，友善婦女生育條件刻不容緩，讓媽媽們產後可獲充分營養補給與休養。

（3）婦女2胎（含）以上產假期間工資加2成發給，生越多領越多。

（4）申請留職停薪津貼資格延長至6歲以下，讓更多孩子在童年時期得以享受豐足的家庭父母照護，減少隔代教養。

（5）3至5歲幼兒教育政府全額補助，逐步朝0至6歲國家養目標邁進。

（6）緩解少子化危機，立委陳菁徽已提人工生殖法，將更完善人工生殖制度。

傅崐萁強調，台灣半數縣市是女性首長，國民黨為各行各業的女性加油喝采，永遠是女性朋友的靠山，六大訴求只是開頭，未來會有更多福國利民政策，讓台灣成為真正生養眾多、年輕人願意生養，老年人安心養老的福爾摩莎平權國家。

婦女節當天，國民黨立院黨團將由書記長洪孟楷領銜舉行記者會，副書記長萬美玲、張嘉郡、立委呂玉玲、柯志恩、李彥秀、林倩綺、陳菁徽都將出席。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

傅崐萁 國民黨 婦女節 少子化

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