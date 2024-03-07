組改案引基層反彈...黃復興黨部正副主委請辭 張大鈞：責難我一人承擔

國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，中常會昨天通過，將黃復興黨部併入組發會和各地方黨部，引發基層炸鍋。傳出改組案通過後，黃復興黨部書記長兼副主委張大鈞在群組宣布和主委季麟連請辭，表示「有任何責難，本人願一人承擔」。

張大鈞昨晚在中常會通過改組案後，於黃復興黨部群組發表聲明指出，時代在變、環境在變，黨面臨的困難十分險峻，請大家一本初衷、共體時艱、支持中央完成組織調整，發揮擴大黨的統合戰力，爭取民心，重返執政，更說有任何責難，他本人願一人承擔。

張大鈞說，文傳會的新聞稿已經說明清楚了，主委與他已經提出辭呈，在未正式離職前，仍要面對各種問題，妥適處理；此刻，總不能拍拍屁股走人，還是要冷靜面對排山倒海的指責壓力，妥善應處。

張大鈞指出，原頒三級組織改選作業停辦，各項經費（黨費、黨務費、政治獻金等）請於3月底前完成結報，並請密切與各縣市黨部協調相關作業事宜。各縣市成立第四組「退伍軍人工作組」，仍以「黃復興」代名稱之，旗幟亦然。