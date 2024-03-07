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民進黨4年前曾挺陸配入籍年限同外配 高金素梅狠批綠營「自我打臉」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立委高金素梅（圖）。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
立委高金素梅（圖）。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

國民黨立法院黨團擬推陸配入籍年限縮短，引民進黨批評有國安疑慮。立委高金素梅今日表示，2020年的民進黨政府，曾在人權落實的報告中提到，要修法讓陸配與外配身分證取得年限一致。今年的民進黨打臉2020年捍衛人權的民進黨，她深感遺憾。

高金素梅說，蔡政府不斷高舉著「人權立國」的口號，行政院長陳建仁2月才說過「堅持民主、多元、尊重人權」，但遇到陸配平權的議題，立場卻整個翻船。

為實踐基本人權，外界疾呼「陸配身分證取得年限比照外配」，但陳揆反而跳出來說「茲事體大持保留態度」，力阻此事的達成。

2020年的民進黨政府，曾在人權落實的報告說，要修法讓陸配與外配身分證取得年限一致。但2024年的今天不儘速修法，還放任假消息的散布，用國安、健保、國籍問題，抹黑陸配。

說陸配有國安問題，但提不出實質犯罪數據；說陸配家屬會有健保濫用問題，但相關法律早已有防堵機制；說陸配不用拋棄國籍有不公平，但若不公平，執政八年為何不修掉。政府放任散布不利兩岸和平的假消息，只會加深雙方的誤會與矛盾。

高金素梅強調，人權是普世價值，她完全支持2020年民進黨的人權理念，但看到2024年的民進黨打臉2020年捍衛人權的民進黨，深深感到遺憾。

人權 外配 民進黨 陸配 高金素梅

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