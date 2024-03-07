推選制改革避少數總統誕生 藍委翁曉玲：無需修憲

國民黨立委翁曉玲今在臉書上貼文說明，為何要推動總統選制改革，改為絕對多數決之多輪選舉制。她認為，現行總統選制改革，無需修憲。

翁曉玲說，我國總統選舉採相對多數一輪投票制已近30年，然而，這樣選出的總統只有少數的選民支持，缺乏穩固的民意基礎，有代表性不足的問題，政府也難穩定運作。現行制度還造成選票浪費與白投的問題，到了選戰最後關頭，選民也有可能被迫「棄保」：放棄原先支持對象，改投較有機會當選的候選人，限縮了選民可選擇自己偏好的候選人的機會。

翁曉玲表示，既然現行總統選制需要改進，是否需要修憲？她認為應無必要。蓋回顧我國行憲之初，憲法本文第46條規定，總統、副總統之選舉，以法律定之。民國36年當時制訂的「總統副總統選舉罷免法」第3條和第4條規定，總統、副總統係以「得國民大會代表總額過半數之票數者為當選」。

翁曉玲指出，可見憲法的原意即乃是採絕對多數決之多輪選舉制。亦即，當選人必須得到過半數投票權人的支持，如果第一輪選舉沒有過半，則進行第二輪投票；沒有過半，再進行第三輪投票⋯⋯以此類推，直到候選人獲得過半支持。當時立法者之所以如此設計，就是希望藉由反覆確認民意，產生出具有最堅強民意基礎的總統、副總統。

民國81年憲法修正，憲法增修條文第2條第1項規定：「總統、副總統候選人應聯名登記，⋯⋯，以得票最多之一組為當選。」而「總統副總統選舉罷免法」亦於民國84年隨之修法，將總統選舉改為相對多數決之一輪投票制。

翁曉玲強調，由於憲法增修條文第2條第1項並未明訂總統副總統選舉應採幾輪投票，僅規定得票最多之一組為當選。由此可知，將我國現行總統副總統選舉罷免法第63條修正為「二輪投票制」，不但沒有違反憲法增修條文，反而還更貼近行憲前期的原貌。

此外，翁曉玲也提到，二輪投票制維護小黨生存，促成在野整合，保障人民投票權。

翁曉玲說，國內也有許多專家學者提出總統選舉二輪投票制的好處，包括可以讓許多小黨和獨立參選人有更多機會去參選和宣傳理念，有助於多元意見表達及討論；其次，對選民而言，因有第一輪投票的機會，可以不必過早被迫策略性「棄保」，而讓多元且前瞻性的國政主張，得以利用第一輪充分發揮。

第二輪投票鼓勵主要的在野政黨相互整合，甚可促成聯合政府，進而產生強勢而穩定的行政體系。全世界採總統直選制的國家中，絕大多數國家也採絕對多數之二輪或多輪投票制，例如法國、奧地利、芬蘭、葡萄牙、捷克、波蘭等國。

翁曉玲強調，她參考諸多國家的總統選舉制度，衡量我國國情，提出總統選舉制度的修正為二輪選舉制，相信二輪選舉制將會促進國內政治穩定、強化執政者之民主正當性，維護小黨的政治參與，更保障每位台灣人民的投票自由，會讓民主政治發展之路，走得更好、更穩健。