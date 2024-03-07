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新聞眼／杜絕黨中有黨 爭取諒解避分裂

聯合報／ 本報記者鄭媁陳洛薇
國民黨主席朱立倫昨天在中常會宣布推動大規模組織改造，晚間又再透過臉書強調，此次黨部改革三箭包括內造化、年輕化、輕量化。圖／取自朱立倫臉書
國民黨主席朱立倫昨天在中常會宣布推動大規模組織改造，晚間又再透過臉書強調，此次黨部改革三箭包括內造化、年輕化、輕量化。圖／取自朱立倫臉書

國民黨主席朱立倫改革大刀揮向黃復興黨部，黨內反彈聲浪起。過去黃復興存廢議題多有討論，卻因黃復興有鐵桿部隊之稱，但凡有意爭取大位者都忌憚其動員凝聚力，不敢輕易動刀。趁著本屆中常委最後一次中常會，朱立倫突襲闖關，用意不言可喻，卻也須承擔改革後座力。

歷經總統大選接連落敗，朱立倫以轉型改造為名，要杜絕「黨中有黨」，向黃復興揮刀，反彈可預料；只是裁撤轉型的時間點遇上今年黃埔百年，百年老店國民黨如今的衰敗，令人不勝唏噓，也反映國民黨歷經八年在野、還要面對四年在野的艱困處境。

消息一出，原傳出相關團體欲抗爭，不過，昨天上午中央黨部門口毫無動靜，不少黃復興黨員只在群組內直指此次桃園六席立委全上，黃復興居首功，如今卻反過來裁撤最忠貞的他們，「哀莫大於心死」；更有地方重量級要角表達憂心「二○二六還要玩下去嗎？」

然而，國民黨面臨老化危機，從去年大選就可看出國民黨員和支持者的結構性問題，年輕人好感度快速流失，讓國民黨難以擺脫陳舊的刻板印象，支持者的年齡結構偏高，雖說「得年輕選民得天下」的理論並不足以印證在大選結果，但如果國民黨沒有年輕化，選票持續流失，離重返政權愈來愈遠，將是不可逆的趨勢。

朱立倫組改計畫絕非一朝一夕，改造黃復興無異揮刀自宮，首當其衝的就是明年黨主席選舉，畢竟黃復興占全體黨員總數近四分之一，核心幕僚提醒可能面臨的風險，曾勸朱是否暫緩再找適當時機，朱反問「難道這樣就不改革？」可見朱破釜沉舟的決心，但選後組改不惜傷筋動骨，也為連任路埋下隱憂，改革必然要付出代價，如何爭取諒解避免分裂，率全黨改頭換面，是朱主席的重要挑戰。

國民黨 朱立倫 黃復興黨部

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