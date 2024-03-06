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傳國民黨招手楊寶楨選北市議員？藍黨部主委反問：DNA一樣嗎？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民眾黨前發言人楊寶楨日前宣布請辭黨職，忍不住哽咽落淚。報系資料照
民眾黨前發言人楊寶楨日前宣布請辭黨職，忍不住哽咽落淚。報系資料照

民眾黨主席柯文哲布局2026選戰，日前拋出「N+1」計畫，現任議員要再拉一位新參選人在同區參選，引發熱議。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹指出，國民黨要的席次，有提名制度，哪一區要幾席，不是喊「N+幾」，還要精算、衡量，讓席次最大化，決定是否加提。

傳出藍營有意挖角民眾黨前發言人楊寶楨戰力，黃呂錦茹說，國民黨提名不是隨便喊喊，2026比較特別的地方是松信選區，出缺2位，分別是立委王鴻薇和徐巧芯的懸缺，缺要補上兩人的席次和得票數，且這地方未來可能會因人口回復，議員還會增加一席，松信這一選區，國民黨未來提名可能會「N+3」。

至於吸收楊寶楨，黃呂錦茹說，目前沒有這樣想，因為DNA是不是一樣？她不清楚，且北市黨部這邊沒有這種氛圍，也要看松信區基層的反映如何。

她說，當時總統要「藍白合」時，藍基層是炸鍋的，有人甚至說連國民黨都不投，現在所做一切事都要以民意為主，且國民黨基層比較雄厚，組織力量大，如果硬是要吸收楊寶楨，國民黨過去培養的年輕人怎麼辦，所以還是要看情形。

黃呂錦茹也透露，已經有很多國民黨條件很好的年輕新秀，已經向她表態要參選2026，她認為台北市長蔣萬安即將成立青年局，且蔣身邊用了很多過去國民黨青年團、革實院培養出來的年輕人，對國民黨內年輕人參選2026，很有號召力。

國民黨 黃呂錦茹

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