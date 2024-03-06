朱立倫裁併黃復興黨部 應曉薇喊話「永不凋零」

國民黨主席朱立倫正式裁併黨中央及各縣市黃復興黨部，「黨中有黨」的情況將不再，引發黃復興黨員反彈。身為黃復興成員的北市議員應曉薇今喊話，「黃復興永不凋零」，要黨員化悲憤為力量，即使整合至地方黨部，「國民黨特種黨部黃復興黨部也永遠不會走入歷史。」

應曉薇表示，聽聞中央黨部將把黃復興黨部裁併為一般黨部，能感受先進們的沮喪與憤怒。身為萬華支部常委，要向大家報告，3月24日小組長研習會議如期舉行。

應曉薇說，台北市黃國樑黨部各區主任皆為榮譽職，每月僅請領杯水車薪近萬元，照顧榮民、榮眷無微不至，認真努力有目共睹，在此特別時期更應感謝他們長期以來的付出。

應曉薇指出，黃復興黨部是先進們犧牲奉獻灌溉而成，「黃復興」的精神就是團結一心，為了「黃復興」的永續存亡，身為「國軍克難英雄」的女兒，未來會一肩承擔中正、萬華，繼續照顧榮民、榮眷的責任。

應曉薇拜託黨員要化悲憤為力量，國民黨特種黨部黃復興黨部永遠不會走入歷史，即使整合至地方黨部，「黃復興永不凋零」，呼籲黃復興黨部要團結、共渡難關。