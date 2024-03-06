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影／涉詐無照卻攬電信業務 立委指中華電信恐成個資外洩幫兇

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
立委徐巧芯表示，詐騙簡訊問題讓國人不堪其擾，但沒想到竟是因為我們的政府以及國營事業管理不善所造成。記者杜建重／攝影
立委徐巧芯表示，詐騙簡訊問題讓國人不堪其擾，但沒想到竟是因為我們的政府以及國營事業管理不善所造成。記者杜建重／攝影

立委徐巧芯、黃健豪、葛如鈞今天舉行記者會，踢爆中華電信的合作業者，將未實名的「軟號」賣給詐騙集團，更利用電信後台漏洞竊取國人個資。立委表示政府一直說要打詐，但國營事業竟成為詐騙集團的工具，甚至還有國人個資遭洩漏的情形。

黃健豪指出，這間魔方移動公司，在2020年還是NCC核准的虛擬行動網路服務經營業者，屬於第二類電信業者，可以承攬行動轉售、加值等服務，但到了2021年NCC審查的時候已經廢止了他的許可，直到昨天晚間，在魔方移動的網站上仍可看到他的營業規章寫著，為中華電信合作業者，為什麼執照被撤銷還會繼續合作? 黃健豪直言，政府號稱打詐那麼多年，主管機關卻好像沒有聯繫管道，許可被廢止的無照公司繼續販售電信業務，甚至使中華電信變相成為詐騙集團的幫手，這部分交通部及NCC應該要說清楚。

徐巧芯説魔方移動將買來的這些軟號，賣給一家卓一公司，這間卓一公司有台灣公司也有上海公司，但是經調查發現，中國大陸的卓一占台灣卓一的股權超過51%，是一間中資公司，等於是魔方移動作為中間人，向中華電信購買企業門號、軟號，並且把這些號碼賣給了卓一公司。並且在卓一公司的後台，完全由上海卓一主導，就會發生個資外洩問題，用戶的使用習慣、身分訊息等，也都很輕易會被竊取。徐巧芯指出，卓一將隨選軟號，製作成黑莓卡，賣給一些從事不法行業的人，他們宣傳的賣點是，快速開通、方便囤貨、獨立海外系統等，所以今年初遭到雲林地檢署查扣兩萬七千張不法網卡，以及現金九百多萬。

葛如鈞批這起案件簡直就是「騙中騙中騙」，讓業者繞過KYC身分認證，將不法網卡賣給詐騙集團，更誇張的是，業者的執照被廢止後，竟然還能透過中華電信API介面軟體開通電信門號，到底是疏失還是有意為之？中華電信還對一般民眾玩兩手策略，一邊對詐騙集團不設防，一邊要用戶付錢買服務才能「防詐」，民眾是不是應該向中華電信求償？或者中華電信是不是應該考慮，防詐服務應該給予所有客戶兩年免費，作為補償？

徐巧芯最後補充，詐騙簡訊問題讓國人不堪其擾，但沒想到竟是因為我們的政府以及國營事業管理不善所造成，這部分將會在交通委員會提出臨時提案，針對電信詐騙頻傳，中華電信配合廠商涉入詐騙、導致國人個資外流等情形，要求有關單位進行檢討與改進。

立委徐巧芯（右）等人今天召開記者會表示，政府一直說要打詐，但國營事業竟成為詐騙集團的工具，甚至還有國人個資遭洩漏的情形。記者杜建重／攝影
立委徐巧芯（右）等人今天召開記者會表示，政府一直說要打詐，但國營事業竟成為詐騙集團的工具，甚至還有國人個資遭洩漏的情形。記者杜建重／攝影
立委黃健豪（左起）、徐巧芯、葛如鈞今天舉行記者會，踢爆中華電信的合作業者，將未實名的「軟號」賣給詐騙集團，利用電信後台漏洞竊取國人個資。記者杜建重／攝影
立委黃健豪（左起）、徐巧芯、葛如鈞今天舉行記者會，踢爆中華電信的合作業者，將未實名的「軟號」賣給詐騙集團，利用電信後台漏洞竊取國人個資。記者杜建重／攝影

個資 徐巧芯 詐騙集團

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