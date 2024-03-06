高虹安立院助理費涉貪延燒1年多 副市長布局動見觀瞻

新竹市長高虹安在2022年10月市長選舉期間遭對手林耕仁接連指控聘用男友當立院人頭助理、疑似挪用助理費當個人小金庫，爆料越演越烈，遭檢調鎖定查辦，去年8月被北檢起訴，由於涉及貪汙重罪，案件受到全國矚目。高虹安辯駁絕無貪汙，但一審結果一翻兩瞪眼，一旦貪汙遭定罪停職將由副市長代理，副手人事布局動見觀瞻。

2022年新竹市長藍綠白「三腳督」激戰，國民黨林耕仁獲吹哨者檢舉，在選前數度針對高虹安國會辦公室助理費祭出「核彈級爆料」，除了揭露高虹安男友李忠庭疑為人頭助理，並揭露多筆助理費疑上繳作公積金等內帳，民進黨也煽風點火猛攻高虹安。

當時遭逢「全黨打一人」獲全國知名度的高虹安在操作棄保成功後，一舉擊敗藍綠當選新竹市長，但立院助理費爭議仍一路如影隨形，在當選後的2022年12月15日，檢調兵分多路搜索傳喚高虹安與多名助理，高虹安訊後改列偵字案被告，以60萬元交保。

去年2023年8月14日，台北地檢署指高虹安在立委任內2020年2月27日起至11月止，要求公費助理黃惠玟等人配合，以虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費到預算上限金額，並將虛報或浮報的差額繳回運用，認定高涉嫌貪汙的金額是46萬30元，依貪汙、偽造文書2罪起訴高虹安，以及陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文共5人。

高虹安涉貪遭起訴各界矚目，她一路喊冤否認犯罪。去年8月17日首度上政論節目談案件，不滿檢察官指她「絲毫未出公務支出」不實，並未呈現對她有利部分。高虹安也強調私用部分是由助理代墊，後續會還錢，帳目都由助理保管記帳，絕無不法意圖。

在北檢起訴後，台北地方法院展開審理，於去年10月11日、12月27日陸續傳喚高虹安出庭，高持續作無罪答辯，並未要求虛報浮報助理酬金及加班費，辦公室零用金並非她保管、支配，她也沒有私用。律師團並提出偵訊光碟中斷16分鐘，聲請勘驗還原。

法界預料北院一審最快7月宣判，高虹安副市長人事布局也受到矚目。高虹安一上任原本找來檢察官出身的副市長蔡麗清擔任副手，蔡去年9月「被離職」，副市長一路懸缺4個多月，才宣布由民眾黨前立委邱臣遠出任副市長，布局被地方解讀充滿政治考量。

若高虹安一審貪汙有罪，依地方制度法規定將停職，並由副市長代理，也就是由邱臣遠出線。邱臣遠今年2月上任迄今已經滿月，從新春拜廟行程等地方活動到部分市府會議，都看得見高虹安「手把手」帶著邱臣遠一起出席，就是希望讓邱盡快熟悉市政。