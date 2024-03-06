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消防權益牛步 敬鵬大火後拖六年未修法 人事長：很抱歉

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。記者陳正興／攝影
行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。記者陳正興／攝影

2018年桃園敬鵬大火6名消防員殉職，行政院人事行政總處原允諾修正「公務人員安全及衛生防護辦法」卻至今未休，人事長蘇俊榮今天在立法院表達「很抱歉」。去年屏東明揚大火4名消防員殉職，蘇俊榮表示，行政院副院長鄭文燦去年底已召開會議，目前朝向在消防法增加職安辦法。

民眾黨立委黃國昌上午在立法院司法法制委員會質詢指出，2018年敬鵬大火後，他曾針對「公務人員安全及衛生防護辦法」是否修法質詢，當時還是副人事長的蘇俊榮指出，「我們會按照委員的指示儘速和保訓會協調，針對一些需要改善的條文再來加強」。

對於六年過去，修了什麼？蘇俊榮回應，「這部分我必須跟委員講，很抱歉」。他指出，2021年有再度和公務人員保障暨培訓委員會提出修法，保訓會有綜整考量，屏東大火事件後，去年12月12日鄭文燦有再找內政部、消防署開會，目前是朝消防法增加職安辦法。

黃國昌表示，基層消防員去年本來要上凱道，卻誤信鄭文燦，取消上凱道才發現被耍了。他們現在對「公務人員安全及衛生防護辦法」已經沒有任何期待，認為該辦法未對機關疏失增訂罰則，職安保障仍淪宣示，加上缺乏基層團體參與，機關規畫無法符合基層需求，因此主張回歸全面適用「職業安全衛生法」，完整保障警消職業安全。

蘇俊榮表示，原本是朝向兩個方向，第一是在消防法強化職安辦法，第二是徹底修改職業安全衛生法，有效保障消防員，但消防弟兄有其他考量。

另外，我國公務人員待遇調整機制尚未法制化，軍公教員工待遇審議委員會無勞工代表。蘇俊榮表示，法制化是目標，但目前執行上尚無窒礙難行之處；對於勞工代表，他「沒有反對」，但相關團體眾多，目前採變通做法，在委員會召開前，由教育部等單位找相關團體，先聽基層意見，彙整後再到委員會討論。

消防員

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