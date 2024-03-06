縮短陸配入籍年限？陳建仁：政院沒修法版本

國民黨立法院黨團擬推動修法，縮短大陸籍配偶取得身分證年限為四年，行政院長陳建仁昨天說，行政院沒有修法版本，現在陸配享受的福利，遠比外籍配偶來得多，兩岸的政治、經濟、文化跟法律背景都不太一樣，所以才會規定陸配的年限為六年。

國民黨團書記長洪孟楷表示，總統當選人賴清德去年在選舉期間鬆口，陸生比照外生納健保是該走的方向，陸配比照外配取得身分證年限也是一樣的思維，台灣不應該有歧視性的政策；民進黨從赴陸禁團令髮夾彎，再到陸配的政治操作，很明顯在走回抗中的老路，每每「選前一嘴臉、選後一嘴臉」，實不足取。

身為新住民的民眾黨立委麥玉珍表示，不管是陸配還是外配，大家要的就是公平一致，希望朝野能夠共同推動，「不要在選前喊要照顧新住民，選後就找一堆理由」；新住民每到選舉，就被拿來當工具，按正常的邏輯及做法，就是要平等、平權。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，目前中配的福利優於外配，中國至今不放棄武力犯台，國安疑慮要考量，陳建仁講的是民進黨一貫立場；國民黨團跟民眾黨團選在此時推動修法，正當性相對薄弱。

國民黨立委許宇甄昨質詢指出，根據二○二○年六月出版的「公民與政治權利國際公約執行情形」，提及大陸配偶來台取得身分證的年限，應該調整為與外籍配偶一致，「尚待立法院完成立法程序」。陳建仁則說，行政院沒有修法版本，當初僅是國際學者前來評估，聽取國內專家與人民的意見。

【記者唐筱恬、林縉明、林銘翰、張睿廷／台北報導】國民黨版國會改革出爐後，關於總統國情報告常態化、藐視國會罪等引發各界討論，而綠白也有因應策略。民進黨總幹事吳思瑤昨批評，國民黨提出的國會改革法案違憲，民進黨團將針對議事革新、組織改革、國會改革等，提出全面性改革方案。民眾黨立法院黨團總召黃國昌指出，民眾黨團也會提出修法版本，接下來很樂意跟國民黨團交換意見，一同完成國會改革、回應社會期待。