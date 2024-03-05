「台灣有事日本有事？」若兩岸開戰 日前官房長：不該期待協防

「亞太千里論壇」邀請前日本防衛廳前官房長柳澤協二來台演講。對於「台灣有事，日本有事」的觀點，他表示不能苟同，認為一旦兩岸爆發戰爭，日本若協防台灣可能面臨重大的損失，台灣不應該期待日本協防台灣。

日本自民黨副總裁麻生太郎去年受邀來台演講，認為美、日、台必須清醒，充分發揮嚇阻力量，甚至要做好打仗的覺悟。柳澤協二今透過翻譯表示，對於麻生太郎「台灣有事、日本有事」的論點，他不能同意。他表示，台灣有事就是代表兩岸發生戰爭，美國將為了防衛台灣而參戰，到時可能必須使用日本的基地，日本要不要答應？

柳澤協二說，如果日本答應，日本就有可能遭到中國大陸的報復攻擊，但如果不答應，又可能違背日美同盟。他認為，這是最糟糕的兩種選擇，日本應當要去避免陷入這樣的難題。他強調，台日都應該避免陷入這樣的狀況，必須透過外交上的努力和對話來處理。

至於台灣有事，日本真的也有事，需要做出軍事介入嗎？他認為，日本不介入其實也是選擇之一，但現在很多人把日本一定會介入，或者美國將日本推到前線的論點視為理所當然，他認為，最好不要輕易有這樣的假設。

柳澤協二表示，「台灣有事，日本有事」在日本未必是一種主流論述，只有在特定的政治圈子裡才是，而他積極發聲，也是要盡可能避免該論點成為真正的社會主流。

至於兩岸如果真的爆發戰爭，日本基於台日友好，真的不會出兵協防嗎？柳澤協二認為，日本國內在情感上普遍應該是贊同日本協防台灣，但台灣可以期待日本最後做出協防台灣的決定嗎？他認為，面對戰爭的情況，最好是不要期待其他國家的協防、協助，就算日本民間有這樣的情感，與台灣可不可以期待是兩碼事。