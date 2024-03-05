快訊

新冠高峰後逾半年 今年首見2兒童死亡病例「疫情仍處高原期」

陸船翻覆案談判破裂...全因這行字 陸方家屬拒收海巡慰問金

致癌蘇丹紅辣椒粉流竄全台 維力食品也中鏢？公司發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台灣有事日本有事？」若兩岸開戰 日前官房長：不該期待協防

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
亞太千里論壇今下午舉行，邀請前日本防衛廳前官房長、現任日本 NPO 國際地政學研究所所長柳澤協二進行專題演講。記者曾原信／攝影
亞太千里論壇今下午舉行，邀請前日本防衛廳前官房長、現任日本 NPO 國際地政學研究所所長柳澤協二進行專題演講。記者曾原信／攝影

「亞太千里論壇」邀請前日本防衛廳前官房長柳澤協二來台演講。對於「台灣有事，日本有事」的觀點，他表示不能苟同，認為一旦兩岸爆發戰爭，日本若協防台灣可能面臨重大的損失，台灣不應該期待日本協防台灣。

日本自民黨副總裁麻生太郎去年受邀來台演講，認為美、日、台必須清醒，充分發揮嚇阻力量，甚至要做好打仗的覺悟。柳澤協二今透過翻譯表示，對於麻生太郎「台灣有事、日本有事」的論點，他不能同意。他表示，台灣有事就是代表兩岸發生戰爭，美國將為了防衛台灣而參戰，到時可能必須使用日本的基地，日本要不要答應？

柳澤協二說，如果日本答應，日本就有可能遭到中國大陸的報復攻擊，但如果不答應，又可能違背日美同盟。他認為，這是最糟糕的兩種選擇，日本應當要去避免陷入這樣的難題。他強調，台日都應該避免陷入這樣的狀況，必須透過外交上的努力和對話來處理。

至於台灣有事，日本真的也有事，需要做出軍事介入嗎？他認為，日本不介入其實也是選擇之一，但現在很多人把日本一定會介入，或者美國將日本推到前線的論點視為理所當然，他認為，最好不要輕易有這樣的假設。

柳澤協二表示，「台灣有事，日本有事」在日本未必是一種主流論述，只有在特定的政治圈子裡才是，而他積極發聲，也是要盡可能避免該論點成為真正的社會主流。

至於兩岸如果真的爆發戰爭，日本基於台日友好，真的不會出兵協防嗎？柳澤協二認為，日本國內在情感上普遍應該是贊同日本協防台灣，但台灣可以期待日本最後做出協防台灣的決定嗎？他認為，面對戰爭的情況，最好是不要期待其他國家的協防、協助，就算日本民間有這樣的情感，與台灣可不可以期待是兩碼事。

台灣 戰爭 日本 美國

延伸閱讀

HIVEX啟用日本跨境反掃 前4日交易總額暴增17倍

7-ELEVEN×日本超夯肖像「時髦的安吉小姐」聯名初登場！18款春日系商品全台獨家首賣

HIVEX跨境行動支付日本反掃功能解鎖 實現支付最大覆蓋

她情人節後買進日本ETF「00645」：賺錢了報酬3.9％獲利5556元！

相關新聞

「台灣有事日本有事？」若兩岸開戰 日前官房長：不該期待協防

「亞太千里論壇」邀請前日本防衛廳前官房長柳澤協二來台演講。對於「台灣有事，日本有事」的觀點，他表示不能苟同，認為一旦兩岸...

支持陸配設籍年限縮短？ 陳建仁揭「一點」：政院沒有修法版本

國民黨立法院黨團擬推動修法，縮短陸配取得身分證年限為4年，行政院長陳建仁今天說，行政院沒有修法版本，現在陸配享受到的福利...

立委盼老人健保補助全國統一 陳建仁：沒辦法這樣做

立委指出，65歲以上老人健保補助各縣市不一，盼全國統一、修法由中央編列預算。行政院長陳建仁說，現代人平均壽命都在延長，若...

數位身分證喊卡恐賠2.8億 王鴻薇：賴清德出來道歉

數位身分證政策喊卡，行政院公共工程委員會對此表示，廠商求償經多次調解後，金額在2.8億元以下。對此，國民黨立委今齊聲，立...

阿扁要特赦／「赦扁」仍要靠政治解決 綠營不指望蔡改寄望賴清德

保外就醫中的前總統陳水扁2月20日北上參加《陳水扁總統訪談錄》新書發表會，隨後傳出民進黨內又有特赦陳水扁聲浪。據了解，民進黨內多認為，陳水扁司法案件早已變成「政治問題」，應該透過特赦來「政治解決」，但黨內多認為蔡英文總統執政8年不願碰觸赦扁議題，卸任前由蔡總統特赦陳水扁的可能性不大，黨內「赦扁派」，以將希望寄託於520即將上任的總統當選人賴清德。

總統：加強與業界合作 台灣續占全球供應鏈關鍵地位

總統蔡英文今天表示，過去8年政府推動產業轉型升級厚植國力、強化韌性，2月通過「亞洲‧矽谷3.0推動方案」，促進產業數位和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。