快訊

否認使用辣椒粉遭打臉！ 八方強調：沒有採購「但仍先停用」

南韓醫「超時低薪」掀罷工 政府祭鐵腕：全吊銷執照！一文看懂白色風暴

王文洋買進大同 未來會否循「民視模式」牽動經營權之爭

范雲號召綠委組連線 力推「為下一代而戰」六大法案

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立委范雲（左五）號召十位立委成立的「為下一代而戰國會連線」，上午在立法院舉行記者會，成員有立委黃捷（左起）、沈伯洋、吳思瑤、林宜瑾、張雅琳、羅美玲、林月琴、郭昱晴、伍麗華等橫跨六個委員會，以跨領域專業，為臺灣的下一代打造溫暖社會。記者曾學仁／攝影
立委范雲（左五）號召十位立委成立的「為下一代而戰國會連線」，上午在立法院舉行記者會，成員有立委黃捷（左起）、沈伯洋、吳思瑤、林宜瑾、張雅琳、羅美玲、林月琴、郭昱晴、伍麗華等橫跨六個委員會，以跨領域專業，為臺灣的下一代打造溫暖社會。記者曾學仁／攝影

立委范雲號召十位立委成立的「為下一代而戰國會連線」，上午在立法院舉行記者會，推出新國會首個會期，跨委員會六大優先法案，包含挺青年的青年基本法；撐兒少的兒童及少年福利與權益保障法、營養午餐專法；以及接住多重弱勢者，包括具多元背景的青年與兒少的社會救助法、身心障礙者權益保障法、新住民權益保障法連線成員有立委范雲、伍麗華、吳思瑤、沈伯洋、林月琴、林宜瑾、張雅琳、郭昱晴、陳培瑜、黃捷、羅美玲，橫跨六個委員會,以跨領域專業，為臺灣的下一代打造溫暖社會。

范雲指出，這週是新國會各個委員會開始運作的起始。「為下一代而戰國會連線」成員分布在六個委員會，其中更有五位在教文委員會，連線成員會全力為下一代拼搏出更美好的未來。

林宜瑾 范雲 青年

延伸閱讀

范雲號召10綠委組連線 推動「為下一代而戰」六大法案

林奕華前助理服務處性侵案 范雲：蔣萬安需表態勿逃避

綠委發動連線拒國會成為綜藝場 媒體點名黃捷回應

范雲號召立委組國會連線 盼為下一代而戰

相關新聞

黃捷又遭勒索「給800萬否則變死屍」

國民黨立委羅智強日前收到炸彈恐嚇訊息，揚言要傷害立法院長韓國瑜。民進黨立委黃捷今天也表示，一早又收到恐嚇信，威脅她與團隊...

立委點名鄭文燦染指桃機人事 酬庸羅碧霞、羅崴駿等人

桃園機場跑道歲修，航班延宕大塞機，引發民怨。國民黨立法院黨團表示，桃機公司人事酬庸，導致管理出現問題，國民黨立委王鴻薇點...

520內閣首長去留 唐鳳、林右昌：交由長官決定

5月20日新政府、新內閣上任，部會首長去留受到關注。唐鳳表示，政務官的去留，當然都是由長官來決定。內政部長林右昌也說，這...

選嘉縣長？朱立倫布達王育敏接黨部主委 曝光布局

不分區立委王育敏接任國民黨嘉義縣黨部主委今天布達，被視為布局下屆縣長選舉，黨主席朱立倫受訪時未鬆口證實，但表示「將來推出...

藍白推國會改革綠批違憲　吳思瑤：將推全面改革方案

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨跟民眾黨團提出的國會改革法案違憲，民進黨團會推出全面改革方案，包括議事革新、...

周美伍「我們怎可能沒影像」 海巡署澄清：是雷達軌跡影像

大陸漁船翻覆2死事件延燒至今第20天，昨天立法院內政委員會安排海委會與陸委會專題報告「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。