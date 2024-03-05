范雲號召綠委組連線 力推「為下一代而戰」六大法案

立委范雲號召十位立委成立的「為下一代而戰國會連線」，上午在立法院舉行記者會，推出新國會首個會期，跨委員會六大優先法案，包含挺青年的青年基本法；撐兒少的兒童及少年福利與權益保障法、營養午餐專法；以及接住多重弱勢者，包括具多元背景的青年與兒少的社會救助法、身心障礙者權益保障法、新住民權益保障法連線成員有立委范雲、伍麗華、吳思瑤、沈伯洋、林月琴、林宜瑾、張雅琳、郭昱晴、陳培瑜、黃捷、羅美玲，橫跨六個委員會,以跨領域專業，為臺灣的下一代打造溫暖社會。

范雲指出，這週是新國會各個委員會開始運作的起始。「為下一代而戰國會連線」成員分布在六個委員會，其中更有五位在教文委員會，連線成員會全力為下一代拼搏出更美好的未來。