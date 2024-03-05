3腳督或4人選？苗栗市長補選民眾黨明天聲明
總統立委選舉延長賽，苗栗市長補選明天（6日）起登記，民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥表示「情勢複雜」，明天會發表聲明，民眾黨是否參加補選，選情3腳督或4人選，也備受政壇注目。
新科立委邱鎮軍當選，苗栗市長補選4月13日投票，3月2日起在苗栗市選務中心領表，目前有3人領表，6日起3天登記，國民黨余文忠預定7日，民進黨徐筱菁及無黨籍禹耀東預定8日登記參選，民眾黨將於明天聲明是否參選？
市長補選群雄並起，街頭已經四處可見選舉看板，選戰氛圍越來越緊張，政壇人士分析，藍軍長期在市長選舉占優，但也被視為藍營的禹耀東長期經營，也有一定支持力度，徐筱菁則有綠軍的固定票源，加上個人形象，實力不容小覷，如果民眾黨加入，恐怕會形成亂局。
這次總統立委選舉，民眾黨在苗栗市所在的立委第二選區沒有推出人選，柯文哲仍拿下1萬5517票，勝過民進黨總統當選人賴清德1萬2117票， 輸給國民黨總統落選人侯友宜的2萬4617票，柯文哲備戰2028年總統選舉不言可喻，苗栗市長補選可能是參與地方選舉的起手式。
馮啟彥說，柯文哲昨天到苗栗，點名希望他參選市長補選，黨內苗栗市民代表會主席楊喬安也表達意願，情勢相當複雜，內部還會持續討論評估，不過，明天開始登記，民眾黨會聲明會不會參選？如果要選是由誰代表參選？
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