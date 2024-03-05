成立台商之友會 江啟臣盼推廣外交

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「各國的台商是我國國力延伸，希望各位能繼續協助政府拓展外交！」立法院5日成立「世界台商之友會」，擔任會長的江啟臣笑說，台商與各地政府的溝通管道有時比政府還多，感謝大家過去的幫忙，未來若有需國會協助，將義不容辭。此次也選出副會長分屬國民黨立委傅崐萁、民進黨立委鍾佳濱與民眾黨立委黃國昌。

感謝台商拓展外交

江啟臣表示，台商是國力的延伸，韌性非常強，只要有陽光、空氣與水就有台商的存在，這也讓台灣像英國一樣，都是「日不落國」。他說，許多官員出訪與國會外交，背後都有台商協助接待與建立當地官員的溝通管道，因為我國的特殊外交處境，「台商的溝通管道有時還比政府多，」江啟臣說。

他強調，台商在外面打拼時，政府不見得能幫得上忙，如今感謝大家都有愛國的心，願意回饋台灣，只要有需要國會的地方，朝野都會全力相挺。江啟臣笑說，雖然朝野在其他議案有激烈攻防，但幫助台商爭取權益絕對是最大的共識、不分黨派。

盼照顧打拼台商

僑委會副委員長呂元榮致詞表示，台商在事業上對新興市場有敏銳觀察力，協助推動在地人脈與僑民外交，讓台灣國際能見度上升，除了造福當地以外也不忘回饋台灣，令人感佩，僑委會將會積極配合台商之友會，加強對台商的服務。

世界臺灣商會聯合總會的總會長李天柒笑說，4天前江啟臣跟他說要成立台商之友會，結果今天6大洲的台商代表都到齊，可見台商相當團結。不過他也說，很多台商可能因為成就不錯，有被政府注意到，但台商出外打拼困難的也很多，盼政府要對還在努力的台商多照顧。

此次也選出副會長為國民黨立委傅崐萁、民進黨立委鍾佳濱與民眾黨立委黃國昌。傅崐萁笑說，20幾年前他也曾帶立法院的團出國訪問，與台商互動狀況不錯，還有協助解決問題，盼之後也能給予台商更多幫助。

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