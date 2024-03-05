快訊

沒千萬買不到房？最新七都房價曝、這三都300萬就能圓夢

神巧合！她稱超商取貨遭冒領 一查2人竟同姓名、同手機號末3碼

中職／2場大巨蛋官辦熱身賽確定加開「這些區域」 女孩名單也公布了

成立台商之友會 江啟臣盼推廣外交

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院5日成立「世界台商之友會」，朝野立委都積極響應。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院5日成立「世界台商之友會」，朝野立委都積極響應。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「各國的台商是我國國力延伸，希望各位能繼續協助政府拓展外交！」立法院5日成立「世界台商之友會」，擔任會長的江啟臣笑說，台商與各地政府的溝通管道有時比政府還多，感謝大家過去的幫忙，未來若有需國會協助，將義不容辭。此次也選出副會長分屬國民黨立委傅崐萁、民進黨立委鍾佳濱與民眾黨立委黃國昌。

感謝台商拓展外交

江啟臣表示，台商是國力的延伸，韌性非常強，只要有陽光、空氣與水就有台商的存在，這也讓台灣像英國一樣，都是「日不落國」。他說，許多官員出訪與國會外交，背後都有台商協助接待與建立當地官員的溝通管道，因為我國的特殊外交處境，「台商的溝通管道有時還比政府多，」江啟臣說。

他強調，台商在外面打拼時，政府不見得能幫得上忙，如今感謝大家都有愛國的心，願意回饋台灣，只要有需要國會的地方，朝野都會全力相挺。江啟臣笑說，雖然朝野在其他議案有激烈攻防，但幫助台商爭取權益絕對是最大的共識、不分黨派。

盼照顧打拼台商

僑委會副委員長呂元榮致詞表示，台商在事業上對新興市場有敏銳觀察力，協助推動在地人脈與僑民外交，讓台灣國際能見度上升，除了造福當地以外也不忘回饋台灣，令人感佩，僑委會將會積極配合台商之友會，加強對台商的服務。

世界臺灣商會聯合總會的總會長李天柒笑說，4天前江啟臣跟他說要成立台商之友會，結果今天6大洲的台商代表都到齊，可見台商相當團結。不過他也說，很多台商可能因為成就不錯，有被政府注意到，但台商出外打拼困難的也很多，盼政府要對還在努力的台商多照顧。

此次也選出副會長為國民黨立委傅崐萁、民進黨立委鍾佳濱與民眾黨立委黃國昌。傅崐萁笑說，20幾年前他也曾帶立法院的團出國訪問，與台商互動狀況不錯，還有協助解決問題，盼之後也能給予台商更多幫助。

【更多精采內容，詳見

傅崐萁 台商 江啟臣

延伸閱讀

2026年卸任台中市長！盧秀燕被議員拱選國民黨主席 僅回答「二字」

指藍營立院新黨團有「火花」 江啟臣：但相信能達成「花蓮共識 」

影／4國代表大啖東勢新丁粄撂中文「好吃」 江啟臣喊：總統應參加

影／瘦肉精疑雲...陳揆怒指台中市府的錯 江啟臣：民意已經翻頁

相關新聞

黃捷又遭勒索「給800萬否則變死屍」

國民黨立委羅智強日前收到炸彈恐嚇訊息，揚言要傷害立法院長韓國瑜。民進黨立委黃捷今天也表示，一早又收到恐嚇信，威脅她與團隊...

立委點名鄭文燦染指桃機人事 酬庸羅碧霞、羅崴駿等

桃園機場跑道歲修，航班延宕大塞機，引發民怨。國民黨立法院黨團表示，桃機公司人事酬庸，導致管理出現問題，國民黨立委王鴻薇點...

520內閣首長去留 唐鳳、林右昌：交由長官決定

5月20日新政府、新內閣上任，部會首長去留受到關注。唐鳳表示，政務官的去留，當然都是由長官來決定。內政部長林右昌也說，這...

選嘉縣長？朱立倫布達王育敏接黨部主委 曝光布局

不分區立委王育敏接任國民黨嘉義縣黨部主委今天布達，被視為布局下屆縣長選舉，黨主席朱立倫受訪時未鬆口證實，但表示「將來推出...

成立台商之友會 江啟臣盼推廣外交

「各國的台商是我國國力延伸，希望各位能繼續協助政府拓展外交！」立法院5日成立「世界台商之友會」，擔任會長的江啟臣笑說，台商與各地政府的溝通管道有時比政府還多，感謝大家過去的幫忙，未來若有需國會協助，將義不容辭。此次也選出副會長分屬國民黨立委傅崐萁、民進黨立委鍾佳濱與民眾黨立委黃國昌。

國民黨團提總統國情報告常態化 黃國昌：樂意交換意見

國民黨立法院黨團昨天提出國會改革相關法案，包括邀請總統到立法院進行國情報告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，憲法增修條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。