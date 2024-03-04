黃國昌點名林益世、鍾文智、法官關說案開罵 司院秘書長都答不出
新一屆立法委員上任，依法案屆期不續審原則，司法院秘書長吳三龍今至立法院司法及法制委員會報告立法計畫，包括刑事訴訟法律師辯護權、非侵入式採證與法院組織法和民事訴訟法第126條、第441條修正草案等。民眾黨總召黃國昌詢問吳為何不見刑事訴訟法關於GPS辦案的法源基礎，莫讓執法人員反陷囹圄。
黃國昌以最高法院判決為例，不滿檢警查緝私菸竟被用妨害秘密罪法辦，包括M化車、M police等科技偵查手段，司法院竟修「0次」，還推給法務部，司法院不動，還說「已經準備好了」。
另外，黃國昌詢問吳三龍為何不見刑事訴訟法關於GPS辦案的法源基礎，莫讓執法人員反陷囹圄。
而蕭仰歸、高明哲「法官關說法官」的案件，因吳三龍說不出個所以然來，讓黃國昌大為光火，質疑他怎麼當上司法院秘書長的？什麼都說是「個案」、「你講話怎麼不像法律人」，而林益世貪汙案2012年起訴迄今還沒確定，傷害公平正義爽到誰？吳說會請法院盡速處理，但無法說明林益世聲請法官迴避拖延訴訟事件，黃指這是「施壓迴避」。
黃國昌也以金融要犯鍾文智為例，指鍾炒作TDR坑殺投資人，不法獲利4.9億，還請立委幫忙，不斷聲請法官迴避，要求司法院查明。
國民黨立委翁曉玲今質疑該委員會的座位設計與其他委員會不同，也不方便媒體拍攝，提出程序問題，召委吳宗憲認為空間有改善空間。
黃國昌表示，紅樓302會議室2016年起為實驗性質，目的良善，但幾年來似乎沒有功能，建議改變。民進黨立委沈發惠認為空間配置改變不是只有拆裝璜，得重新裝修，應以政黨協商方式處理。黃則認為這是司法及法制委員會的問題，與其他委員會無關，但應盡速決定。
立委鍾佳濱則說302會議室的設計由來源於前瞻計畫期間，因推擠，媒體的攝影器材傷到不少立委，後來才以302會議室為示範，將媒體採訪區區隔開來；如今又要更改，是要改回立委與媒體沒有區隔的原狀、還是其他委員會跟進302會議室？
民進黨總召柯建銘說，他認為「站著質詢」比較有力，但依內政委員會為例，現在根本沒辦法開會，將媒體區隔在會議室後面，開會比較容易進行。未來，司委會可能新增質詢台、備詢台，讓質詢的立委與備詢的官員都「站著」，細節繼續研商。
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