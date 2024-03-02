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批政府不敢催美國！馬文君：軍事採購不能台灣錢付了 對方遲不給貨

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬文君擔任國防外交委員會召委，將要求國防部依照法律合約，要求裝備如期給付，充實國防。圖／馬文君提供
馬文君擔任國防外交委員會召委，將要求國防部依照法律合約，要求裝備如期給付，充實國防。圖／馬文君提供

總統立委選舉期間，立委馬文君遭民進黨砲轟洩漏國造潛艦洩密，馬文君當選國防外交委員會召委，綠營又重炒潛艦洩密，並要求全民緊盯國防外交委員會、緊盯馬文君。馬文君今天表示支持，也希望過去那些不用審查，不被討論的預算，也有機會受公評，一起關心國防問題。

馬文君說，過去民進黨完全執政，國防預算經常以國防戰備緊急需求，要求立法院快速放行預算，然而採購的武器、裝備後續卻遲未到貨，以F16V戰機來說，國防部編定兩千多億元預算採購60架，至今已付給美國一千多億元，依照合約期程至少應撥付台灣30架，然而事實上一架也沒有。

這樣的情況，同樣發生在魚叉飛彈、刺針飛彈軍購案，台灣都已經付給美方採購費用，裝備卻遲未到貨。馬文君說，一筆又一筆的特別預算買武器，要錢的時候急的好像晚一分鐘，中共就要犯台，錢撒出去之後武器都沒到貨，從來也不敢催一下美國爸爸，中共犯台好像又不急了。

馬文君說，身為立委要為預算和國防安全把關，立委表現也應受到全民監督，因此，她拜託看不下去的國人，一起緊盯國防外交委員會，過去監督不到的，制衡不了的，現在都沒有推卸的藉口，過去那些不用審查，不被討論的，現在也有機會受公評，依照法律和合約規定，讓國防採購能如期到位，壯大台灣國防實力。

中共 國防預算 潛艦 軍購 飛彈 馬文君

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