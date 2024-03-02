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陳建仁答詢火爆 3度嗆不留任

聯合報／ 記者唐筱恬屈彥辰／台北報導
行政院長陳建仁昨赴立法院備詢。圖／聯合報系資料照片
行政院長陳建仁昨赴立法院備詢。圖／聯合報系資料照片

行政院長陳建仁任期倒數計時中，昔日號稱「溫暖內閣」的陳建仁昨日面對立委質詢，再度成為「戰神」與立委展開唇槍舌戰，被問到是否留任時？連續三次強調「不會」；而面對國民黨立委翁曉玲犀利提問，更氣得反駁「質詢是上對下嗎？」場面一度火藥味十足，主席台上的立法院長韓國瑜一度出面打圓場。

立法院昨天進行施政總質詢，國民黨立委牛煦庭詢問新總統賴清德上任後，陳揆是否會留任？陳建仁似乎意志堅決，三度回應「不會」，更嗆藍委「你不必再問了，不會就是不會」，並強調會堅守崗位到五月十九日。

而在被立委追問桃園龍潭科學園區三期計畫、桃園捷運龜山棕線等政策時，更是數度交鋒。牛煦庭批評，行政院沒有完成龍科三期可行性評估，就越俎代庖搶先宣布；陳建仁頻頻插話稱「我不同意」、「我覺得你以偏概全」等，反批各縣市爭取科學園區時只有桃園市沒有成功，是桃市府未盡責任。

面對陳建仁不斷搶答，牛煦庭也一度直言「大家都說你是大仁哥，不要變大狼哥，聖騎士不要變聖戰士」。接著牛煦庭追問桃園捷運棕線進度？陳建仁重申「不久就會有好消息」，而當牛煦庭稱「我們在吵架，但只要會通過捷運計畫就沒關係」，此時陳建仁還不甘示弱補上一句「我沒跟你吵，是你在吵」。

國民黨立委翁曉玲質詢時解釋看守內閣的意義，讓陳建仁聽了不耐反問，「哪個法律有寫看守政府？」翁曉玲接著列舉如禁團赴陸、開放印度移工、推動不在籍投票等，都不適合在看守內閣做，更犀利稱新立委無須多詢問陳揆法案，「否則是浪費口舌」。

接著，陳建仁在回答關於交通部禁組團赴陸時，立刻抓住機會反擊稱，「如果照妳剛才這樣講的，現在回答都不算數，妳今天是在浪費時間！」翁曉玲立刻拉高分貝回批陳揆，「請問您現在是在進行反質詢嗎？」

翁曉玲接著強調，「質詢是上對下，您今天是來立法院殿堂，接受我們立法委員對於您施政報告的問題」；陳建仁聽完後，轉頭看韓國瑜並反問「質詢是上對下嗎？」現場一度火藥味濃厚。韓國瑜先喊暫停，接著稱「請委員跟官員之間互相尊重」。

不在籍投票 牛煦庭 翁曉玲 賴清德 陳建仁 韓國瑜

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