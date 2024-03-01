蔡壁如卸下民眾黨職 與楊寶楨同框聚餐引熱議

台中市長盧秀燕延攬民眾黨前立委蔡壁如擔任市府有給職顧問，民眾黨台中市主委江和樹證實，蔡壁如以行政中立退出地方黨務系統，成為「輔導員」，以免被類比柯文哲說成「寄生」市府。

民眾黨公布台中與南投責任區原是蔡壁如負責，目前改屬不分區立委麥玉珍。民眾黨台中市主委江和樹說，蔡壁如擔任市府有給職顧問，不便參與黨務。他說，蔡壁如是為了避嫌，只接下黨內輔導員，是顧問性質。

江和樹說，蔡壁如沒有民眾黨職，才不會像黨主席柯文哲只是到立院，就被說是「寄生國會」。不過，黨部有事仍會向她請教，她對黨有意見也會向黨主席反映。

蔡壁如與楊寶楨29日同框聚餐，同場還有李友宜。網友留言說「照片裡的人有個共同特性，只是不好說出來！」，也有網友勸「寶寶（楊寶楨）回來台中吧！」

柯文哲受訪曾表示，楊寶楨是台中人，但工作在台北，可能在兩地擇一參選，但要看個人意願。

不過政壇分析，蔡楊兩人都離開民眾黨職，且傳出與黨中央不合，究竟互相取暖？還是共商大計？令人玩味。