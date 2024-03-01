林岱樺鬆口選高雄市長 綠營群雄並起誰接班？陳其邁這樣說

民進黨高雄市七連霸立委林岱樺日前表態參選黨內高雄市長初選，賴瑞隆、許智傑等高雄立委也被外界點名可能參選下屆市長，高雄市長陳其邁今天下午出席活動時表示，每個人其實都有參選高雄市長的機會，唯一不能參選高雄市長的只有我。

陳其邁今天下午3時許，出席台灣港務公司12週年慶活動，陳其邁接受聯訪時，恰巧站在許智傑與賴瑞隆助理中間，一旁還有黃捷的助理，當被記者問到對林岱樺有意參選市長的看法，陳其邁笑說：「立委服務處的人都在旁邊！」

陳其邁說，民進黨有志參選市長的人有很多，各個也都非常優秀，他們都深耕高雄，從選民服務一步一腳印，對高雄也都很了解，都非常優秀，但市長的人選畢竟還是由市民來做決定，每個人其實都有參選高雄市長的機會，唯一不能參選高雄市長的只有我。

陳其邁說，他市長的任期到，接下來會由更好的人一棒接著一棒，讓高雄更好，他也會以一個在地的高雄人，來祝福所有的參選人，他們的努力，高雄市民都相當清楚。