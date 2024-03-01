小草咖啡廳違政黨法？柯文哲：支持者經營 只是借場地

民眾黨主席柯文哲昨天透露，將在新北林口、台中北屯、高雄左營「開小草咖啡廳」，被質疑此舉恐有違反政黨法疑慮。柯文哲今天受訪表示，小草咖啡廳讓支持者自己去開，民眾黨只是借用他們場地辦活動。

柯文哲昨天接受網路節目專訪提到，民眾黨預計在得票率最高的新北林口、台中北屯及高雄左營3處開設「小草咖啡廳」，除了會有熱食販賣機進駐，讓小草有地方聚會，柯文哲還可能前往當一日店長，並辦理柯P座談會。

根據政黨法第23條明定，政黨不得經營或投資營利事業，小草咖啡廳被質疑有違法的疑慮。

柯文哲今天上午赴民眾黨立法院黨團參加晨會後受訪表示，政黨本來就不能有營利事業，這是讓支持者去開，民眾黨只是借場地辦活動。

媒體詢問此舉是否借殼上市，柯文哲反問，甚麼叫借殼上市，這一定是私人經營，產業就是產業，小草支持者很多，交由小草們規劃設立。