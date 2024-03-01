快訊

星宇購機強攻貨運 貨機大多比客機短一截有什麼玄機？

MLB／大谷翔平鬆口曝「結婚動機」 一理由選229公布婚訊

中職／悍將「攻蛋」不缺席 5月3場打雄鷹移師大巨蛋

慶論文抄襲不成立 趙天麟轉職世新大學「副教授」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
前立委趙天麟歷經婚外情及論文抄襲案衝擊，如今重新出發，在母校世新大學兼課。圖／翻攝自趙天麟臉書
前立委趙天麟歷經婚外情及論文抄襲案衝擊，如今重新出發，在母校世新大學兼課。圖／翻攝自趙天麟臉書

民進黨前立委趙天麟因涉緋聞案，棄選本屆立委，政途跌跤，卸任後他轉戰教職，到母校世新大學兼課，選前遭指控論文涉抄襲一案，獲另一母校中山大學審定碩士論文抄襲不成立。

民進黨三連霸立委趙天麟，曾是問鼎高雄市長熱門人選，但這屆立委選舉尋求連任，因爆出婚外情而黯然退選，2月20日起以副教授身分到世新大學兼課，教授「政府公關與社會行銷」，一周上課2小時。

趙天麟畢業於世新大學口語傳播學系，取得中山大學公共政策碩士，目前在高雄科技大學攻讀博士，生活回歸簡單。他選前遭「時政監督聯盟」召集人律師張靜指控論文涉抄襲，近日也經中山大學審定抄襲不成立，趙天麟在臉書表示，已收到中山大學審查結論函文，確認論文無抄襲，「感謝母校明察」。

中山大學審定委員會決議文指出，被檢舉人論文多處段落引註非無瑕疵，少數參考資料亦漏列出處，但難認其構成抄襲。審定委員會已針對引註瑕疵，通知被檢舉人，應於審定通知文書收受送達翌日起，二個月內完成修改，並補正漏列的參考文獻。

世新大學 中山大學 民進黨 論文抄襲 趙天麟

延伸閱讀

林岱樺開第一槍 「潛在對手」許智傑、賴瑞隆也講話了

高雄市長接班人之戰開打 林岱樺：我會全力以赴

影／邀盧秀燕「備詢」？徐巧芯：林俊憲「真糗爺」

新戰國時代／南二都綠委全壘打 接班人大戰埋2026內訌引信？

相關新聞

慶論文抄襲不成立 趙天麟轉職世新大學「副教授」

民進黨前立委趙天麟因涉緋聞案，棄選本屆立委，政途跌跤，卸任後他轉戰教職，到母校世新大學兼課，選前遭指控論文涉抄襲一案，獲...

賴清德上任後 兩岸局勢如何變化？錢復：取決這3個職位人選

監察院前院長錢復今接受中廣前董事長趙少康廣播預錄專訪。談及前總統馬英九，錢復表示，馬英九是他最好的學生，可以在法學院拿到...

錢復爆馬英九「天生對年紀大的人反感」 馬辦反擊了

監察院前院長錢復今以預錄方式接受中廣前董事長趙少康的廣播專訪時，評論前總統馬英九天生對年紀大的人有反感。馬英九基金會執行...

學術倫理案結果出爐！中山大學認論文無抄襲但有1瑕疵 趙天麟回應了

律師張靜去年10月指控民進黨立委趙天麟論文抄襲，趙天麟今天表示，收到中山大學審查結論函文，確認無抄襲，感謝母校明察；中山...

綠台獨黨綱立場不變！賴喊延續「小英路線」仍難甩美疑慮

日前民進黨中國事務部主任吳峻鋕與大陸學者視訊時指出，台獨黨綱已是歷史文件，引發討論。民進黨發言人吳崢說明，這是閉門會議內容，被外界片面解讀；民進黨的重要文件皆有公開資訊，也有清楚的歷史脈絡，有關台灣未來應由台灣人民共同決定，是台灣人的共識。

談二二八事件 馬英九：傷痛必須撫平 愛與和平才能永存

前總統馬英九昨天出席228事件77週年紀念日活動，他在今天透過臉書表示，歷史必須教訓，傷痛必須撫平，愛與和平才能永存，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。