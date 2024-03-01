慶論文抄襲不成立 趙天麟轉職世新大學「副教授」

民進黨前立委趙天麟因涉緋聞案，棄選本屆立委，政途跌跤，卸任後他轉戰教職，到母校世新大學兼課，選前遭指控論文涉抄襲一案，獲另一母校中山大學審定碩士論文抄襲不成立。

民進黨三連霸立委趙天麟，曾是問鼎高雄市長熱門人選，但這屆立委選舉尋求連任，因爆出婚外情而黯然退選，2月20日起以副教授身分到世新大學兼課，教授「政府公關與社會行銷」，一周上課2小時。

趙天麟畢業於世新大學口語傳播學系，取得中山大學公共政策碩士，目前在高雄科技大學攻讀博士，生活回歸簡單。他選前遭「時政監督聯盟」召集人律師張靜指控論文涉抄襲，近日也經中山大學審定抄襲不成立，趙天麟在臉書表示，已收到中山大學審查結論函文，確認論文無抄襲，「感謝母校明察」。

中山大學審定委員會決議文指出，被檢舉人論文多處段落引註非無瑕疵，少數參考資料亦漏列出處，但難認其構成抄襲。審定委員會已針對引註瑕疵，通知被檢舉人，應於審定通知文書收受送達翌日起，二個月內完成修改，並補正漏列的參考文獻。