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賴清德上任後 兩岸局勢如何變化？錢復：取決這3個職位人選

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
監察院前院長錢復今接受中廣前董事長趙少康廣播預錄專訪。圖／取自趙少康臉書
監察院前院長錢復今接受中廣前董事長趙少康廣播預錄專訪。圖／取自趙少康臉書

監察院前院長錢復今接受中廣前董事長趙少康廣播預錄專訪。談及前總統馬英九，錢復表示，馬英九是他最好的學生，可以在法學院拿到95分的高分，溫良恭儉讓樣樣具備。不過他透露，根據馬父親馬鶴齡的說法，因為從小家教嚴格，所以馬英九對年紀大的人天生有反感，在他們面前勤作筆記，回家就丟了。

錢復新書「錢復回憶錄-卷四」日前出版。趙少康讚他高齡90歲仍精神飽滿、思緒清楚，一生經歷就如他自己所說「沒有白活」。趙少康說，錢復駐美以及擔任外交部長期間，與美中台領導人都有近距離接觸，並曾跟當時的聯合國秘書長蓋里會談。

錢復透露，台灣曾經有機會以觀察員身分加入聯合國，蓋里對他說過台北到聯合國最快的路是北京，身為國際社會一員，走得出去很重要，所以不能沒有邦交國。他當外交部長時，我邦交國維持30多個，每年外交預算6000萬美元，對照現在只剩下12個邦交國，可見得外交的上位政策就是兩岸 。

提及馬英九，錢復指出，馬英九過去是他的學生，他對馬英九有很高期待，當年馬英九申請國民黨中山獎學金就是他考的，而且他給馬英九100分。錢復說，一位劉姓國民黨中評委曾透露，馬鶴凌認為自己最大的遺憾，就是在馬英九小時候管教太嚴，以致於馬英九對年紀大的人天生有反感，聽年長者說話時記的筆記，回家後就丟了，因為馬英九認為自己要交往的都是小朋友與後輩，可見馬鶴凌的話是一針見血。

錢復也提到，馬英九用人很快，但當有一天看到問題時，他立刻一通電話，要求對方提辭呈、馬上批准，之後不與對方見面、談話，很多人為了幫馬英九做事，把教授等原先的職務都辭掉了，所以所有被馬英九用過又被排除掉的人，即使是朋友，現在都成了敵人，這是馬很可惜的地方。

對於民進黨總統當選人賴清德上任後的兩岸關係，錢復認為，要看三個職務的人事安排，包括陸委會、外交部以及行政院長，值得觀察。他也點名洪其昌、郭正亮、童振源都是熟悉大陸的綠營人士，或許可以改善目前的對立情勢。

外交部 賴清德 趙少康 錢復 馬英九

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