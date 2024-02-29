國民黨：捍衛基層醫護人員權益 不應同工不同酬

衛生福利部公布各層級醫院三班護病比標準，新制3月1日上路。護理人員獎金發放標準，依照醫院層級遞減，引發同工不同酬爭議。國民黨與醫護界代表舉行記者會，他們指出，對護理人員的獎勵應不分三班，不分層級，政府應正視地區醫院的重要，統一各層級發放金額，不該讓護理人員同工不同酬。

萬華醫院副院長陳寰說，包括居家護理、護理之家、月子中心等，都是根據護理法成立的護理單位，為何其中的護理人員得不到獎勵。在疾病分級管理情況下，為何診所的護理人員沒有獎勵，只有醫院有，做同樣的事，小醫院護理人員獎勵少，大醫院護理人員拿的多，這些不公，已引發護理人員不滿，嚴重影響許多醫療院所未來招募人員。

國民黨醫療委員會副主委王桂芸表示，護理人員24小時值勤，維持人力穩定極為重要，這次衛福部端出的補助，屬於獎勵機制，要讓護理人員有感，就不應分班別與醫院層級，才有獎勵效果；未來也應重新定位護理專業的公平對待，讓護理人員更願意貢獻與付出，有助醫療穩定與服務品質。

護理師護士公會全聯會常務理事周繡玲指出，全聯會最重要的訴求，是希望政府補助三班的獎勵金，不要分層級；目前補助僅納入一般病房護理師，其他符合醫療機構設立標準的護理師，也應有所獎勵。

國民黨組發會社會部主任水雲翔指出，衛福部年初與護理師全聯會達成共識，不分班別與醫院的全面補貼，後來端出來的居然是分地區、分病房、分時段的補助，是唬弄醫護人員。政府應重新審視分級醫療重要，統一各層級的發放金額，避免同工不同酬的情況，確保醫療量能，保障國人就醫需求。