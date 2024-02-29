角逐下屆高雄市長 立委林岱樺表態

高雄下屆市長選舉，綠營群雄並起，多名立委有意問鼎，當了7屆立委的民進黨林岱樺參加商業會春酒「開第1槍」，公開爭取高雄縣、市商業會龍頭支持，提早點燃接班人戰火。同黨許智傑及賴瑞隆未跟進也未否認。藍軍以立委柯志恩意向較明顯，柯已移居高雄也設服務處，開始為2026大選布局。

高雄市長陳其邁任期至2026年屆滿，距改選還有2年多時間。國民黨不分區立委柯志恩在2022市長選舉中獲得52萬票，雖然落敗，卻展現蹲點高雄決心，不僅在高雄置產定居，也偕其他立委在高雄市黨部設聯合服務處，參選態勢明朗，但她也強調，先做好立委工作，不是非她選不可，若有更好人選，不排除世代交替。

民進黨正國會立委林岱樺，則率先表露爭取接班意向，高市黨部主委許智善說，林岱樺是第1位表態參選的人，按黨內慣例，會在選舉當年年初辦初選，距今還有一段時日；民進黨是開放政黨，樂見黨內同志出聲，後續會依循制度推出最好、最被接受的候選人。

「7連任後，很多鄉親對我有正向的期待」林岱樺說，現階段她會持續探訪民意，了解大家對高雄未來的看法，至於參選一事，會有正式宣布時機，「我會全力以赴」。

林岱樺表態角逐下屆市長，立委選舉對手、前議員陳若翠批評「落跑」。民進黨新潮流系立委許智傑說，參選是每個人的權利，他會當一天和尚、敲好一天鐘，不排除任何可能，但還不到宣布時機。同是新潮流的賴瑞隆昨參加228追思活動，低調說「先不談這個」。

「林岱樺是高雄最資深立委，也是優秀人才之一」前立委趙天麟說，民進黨內人才濟濟，他剛去學校教書不久，會先在淨零碳排領域努力，未來也不排除經商，以後是否參選，「現在沒想那麼多」。