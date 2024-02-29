遭疑「綠友友」小金庫 民主基金會：補助依規定

立法院換屆後，台灣民主基金會董事長是否由新任立法院長韓國瑜接任，引發關注。台灣民主基金會昨天表示，立法院前院長游錫堃已卸任當然董事及董事長職務，董事職務由韓國瑜遞補，董事長職務由副董事長吳釗燮代理；董事長出缺三個月內重新改選，目前正在協調董事會時間。

國民黨立委王鴻薇昨指出，台灣民主基金會成為民進黨「綠友友」小金庫，補助對象多是綠營團體。她表示，台灣民主基金會為我國二軌外交單位，預算不用接受審查，依規定，業務主要用於從事國會外交、國際民主交流等事項，但據業務報告，二○二三年一至八月，民進黨拿近千萬元，舉辦一堆和國會外交、國際民主交流無關之事項，如民主性平小學堂、三明治新世代、國務青旗艦營等。

王鴻薇指出，還有不少「綠友友」，如仰山文教基金會申請八十萬元，基金會董事是游錫堃；島國前進基金會申請廿萬元，董事是民進黨前副秘書長林飛帆；財團法人台灣牽手基金會申請卅萬元，董事是游錫堃兒子游秉陶；新科民進黨立委沈伯洋「台灣民主實驗室」也拿到四十萬元。

王鴻薇還表示，民進黨申請補助一七○七萬餘元，國民黨補助收入為一一六四萬餘元，台灣民眾黨卅六萬餘元；民主基金會成了民進黨自肥、安撫「綠友友」的小金庫。

民主基金會回應表示，補助皆依規定辦理，並依立法院各政黨席次比例分配補助金額。有關仰山文教基金會補助，游錫堃當時既非該基金會董事，更不是董事長；至於牽手基金會去年提出補助申請一案，早經撤案，並未執行。

民進黨則表示，民主基金會可供各政黨申請之補助額度，每年共約三千萬元，依據國會政黨席次比例分配；民進黨在二○二○年至二○二四年是國會最大黨，每年可以申請的額度為一千六百萬元；國民黨每年皆獲得民主基金會經費補助，難道也是浮濫申請大量公帑或自肥嗎？