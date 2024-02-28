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台中被點名大賣公有地 廖偉翔：邁地可以、賣地不行？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔批評，內政部第一時間還造謠台中5年標售37.6萬坪土地，結果竟然是把全國的數據都灌給台中市 ，成為假訊息的中央廚房，民進黨立委蔡其昌還跟著上車、在立院攻擊地方政府，完全不監督中央打地方，愧對立委職責。圖／取自廖偉翔臉書
國民黨立委廖偉翔批評，內政部第一時間還造謠台中5年標售37.6萬坪土地，結果竟然是把全國的數據都灌給台中市 ，成為假訊息的中央廚房，民進黨立委蔡其昌還跟著上車、在立院攻擊地方政府，完全不監督中央打地方，愧對立委職責。圖／取自廖偉翔臉書

民進黨立委蔡其昌昨天立法院抨擊台中市政府標售土地，卻不願意興建社會住宅，點名台中市長盧秀燕是「賣土地的巨人、蓋社宅的侏儒」。國民黨台中市立委廖偉翔反批，建議蔡其昌用同等力道抨擊高雄是「閃耀的賣地巨人」。

廖偉翔指出，「市地重劃是自償性開發，標售抵費地是為了回收政府代墊的開發成本，作為後續新辦開發區的資金來源。」這是台中市政府標售抵費地的目的，如果民進黨不同意，可以去砲轟高雄市政府，因為 上面這段話同時也是高雄市政府針對標售抵費地的說明。

廖偉翔質疑，為什麼同樣是標售抵費地作為建設開發之用，高雄5年賣地13萬坪才是真正賣地王，蔡其昌跟內政部卻不置一詞？原來在民進黨眼裡，是「邁地可以、賣地不行」嗎？甚至，高雄市政府還把標售土地當成得意事，用炫耀方式發布新聞稿「標售抵費地閃耀登場」，按照蔡其昌的標準，應該去批評高雄是「閃耀的賣地巨人」。

廖偉翔批評，民進黨不但前瞻預算處處苛扣台中，連台中想自籌財源合法標售98年就已經公告的重劃區抵費地，中央也不准，甚至內政部第一時間還造謠台中5年標售37.6萬坪土地，結果竟然是把全國的數據都灌給台中市 ，內政部成為假訊息的中央廚房，針對用意太明顯，蔡其昌還跟著上車、在立院攻擊地方政府，完全不監督中央打地方，愧對立委職責。

廖偉翔指出，在居住正義的問題上，台中市政府已經達成中央要求的7000戶目標，反觀中央完工的社宅只有4600戶，這次標售的土地也完全避開社會住宅用地，請中央在居住正義的議題上應該要更努力，而不是拿來當政治議題指責地方。

廖偉翔 蔡其昌

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