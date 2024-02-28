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搞錯數據林右昌道歉 顏寬恒批刻意醜化台中市府

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨台中市立委顏寬恒。記者趙容萱／攝影
國民黨台中市立委顏寬恒。記者趙容萱／攝影

台中市府近期標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區抵費地，內政部長林右昌昨指此舉恐致房地價上漲，應該暫緩；不過事後發現內政部地政司統計的土地面積與金額有誤，林右昌對此致歉。國民黨台中市立委顏寬恒表示，林右昌最近版面特別多，希望520內閣改組後，會有更適當的人選。

顏寬恒指出，民進黨立委蔡其昌在立法院總質詢時，抨擊台中市政府是「賣土地的巨人，蓋社宅的侏儒」，內政部也配合演出，說台中市標售金額達1691億元，面積超過37萬6千坪。但實際上，台中市政府近5年所標售的土地面積5.3萬坪，總金額504億元；最後再連忙讓林右昌出面道歉，稱是「資料誤植」。

顏寬恒指出，真正的賣地王是高雄不是台中，「5年賣了將近13萬坪」。市地重劃是自償性開發，標售抵費地是為了回收政府代墊的開發成本，作為後續新辦開發區的資金來源。這是每個地方政府標售抵費地的目的。況且本次台中市政府所標售的土地都避開社會住宅用地，對社宅進程根本不會有影響，內政部只是顧左右而言他，刻意醜化台中市府。

顏寬恒說，前市長林佳龍任內規畫興建社宅共計18處5517戶，開工共計7處1971戶。台中市長盧秀燕上任後持續推進，除新增規畫興建共計12處4672戶，總興辦處計30處，總戶數來到10189戶，開工突破6000戶。當台中市正在加強社宅興建的力道時，反觀中央社宅正在以龜速成長。

顏寬恒質疑，如果今天換作是高雄市、台南市也進行抵費地標售的時候，中央政府會不會也用相同標準的來呼籲地方政府？甚至當年民眾質疑陳其邁一上任市長就開始賣地時，高雄市政府地政局的回應是「公開標售的都是抵費地」，高雄賣可以、台中就不行？內政部與其要呼籲台中市府降低標售金額，不如勇敢對建商及開發商呼籲。

社宅 顏寬恒

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