國會三黨不過半！直面執政黨多數暴力 曾銘宗：要靠好政見

「靠好的政見、好的論述，才能據理力爭，進行朝野攻防！」前國民黨黨團總召曾銘宗28日接受專訪說，過去朝大野小的局面，只能靠好政見對抗執政黨的多數暴力，不過現今三黨不過半的新國會，恐怕朝野攻防只會愈發激烈，但相信國民能夠團結，據理力爭。

曾銘宗是本次卸任的國民黨不分區立委，過去曾擔任兩任立委與黨內總召、書記長的位置。具有財經專業的他過去更是合庫銀行總經理、台灣銀行董事長、財政部次長與金管會主委，位居財金要津。擔任立委期間，他曾推動《銀行法》修法、《財政紀律法》等法案。

以下是採訪問答：

在行政、立法奔波

問：首先想問，您過去比較長的時間在金融界服務，而且也做過政務官這些工作，如財政部次長、金管會主委等公職；後來從事兩屆國民黨不分區立委，也擔任書記長、總召等黨職，您覺得這兩類工作性質的不同在哪裡？

曾：完全不一樣，在政府機關做事，因為政府機關握有行政權，所以假如有一個好政策，想要執行就可以很快，像是我當金管會主委時，聽到業界或消費者好的建議，很多甚至可以當天就執行。行政部門有行政權，所以遇到確實可行的事情，馬上就可以付諸執行。

問：那麼做立委呢？

曾：立委有質詢、法律提案等權力，立法委員作為我最高民意機構的成員，最重要的事情除了提出好的法案以外，就是監督行政機關。所以立法權跟行政權的性質完全不一樣。

行政經驗成監督力

問：您過去在政府機關，包括您自己也做過合庫啊，做過財政部的常次、政次，還有財政部、金管會等經驗，如今主客易位，這些經驗，對你進到立法院來監督政府的時候會比較內行吧？

曾：第一個就是說，我有行政機關的行政經驗跟相關的專業，那角色易位轉到立法院來，在進行監督的話，不僅能讓我的監督更到位，更精準，提出的法案



更可行，更符合民意。

朝大野小難展拳腳

問：但是你會不會覺得很遺憾，就是因為當時國會「朝大野小」，所以很多時候監督變成像是狗吠火車？

曾：沒有錯，最明顯的例子就是，其實蔡政府知道國內低薪的問題，尤其是年輕人的低薪已經變成國安問題，但我們也沒有看到財政部拿出具體可行的辦法。

問：但是蔡政府不是曾誇耀，任內進行多次基本工資調整？

曾：基本工資其實是最低標準，萬一將近一千萬勞工都是領用最低工資的話，那還得了。所以基本上，那只改革枝微末節的一部分。

比如說我看待低薪的國防問題，那我就提出《公司法》的修正草案、《中華企業發展條例》，還有提出《證交法》草案，都是希望能夠提出配套改革措施。這些都是非常具體可行的法案，但是民進黨就是不願意通過啊。

民意想下架民進黨

問：這樣民進黨也很鈍，不會順水推舟嗎，這樣不是功勞不就在自己身上？

曾：不會，基本上，民進黨政府或是民進黨立委認為「有提出（法案）」的功勞才算是功勞，他不可能把這個credit（功勞）做給在野黨的立委，且民進黨都會有一定立場，國民黨提出再好的法案，他也不會支持。

問：這樣對老百姓不是好事啊，老百姓會討厭民進黨吧？

曾：沒有錯，所以這次總統大選前，有超過60%的民眾希望能下降民進黨，後來已經證實民進黨得票率也只有40%，但只是因為這次三個候選人，變成很低的支持度也能當選。

攻防要靠據理力爭

問：想請教您過去在立法院當過國民黨團書記長與跟總召，你覺得在朝大野小的情況下，還有沒有什麼牌可以應用來監督政府，會不會覺得自己很弱勢、有很多無力感？

曾：沒有錯，因為基本上是在朝野攻防上，最後進入表決的話，仍打不過，變成過去八年民進黨在立法院有絕對多數的狀況下，都是用多數在欺壓少數，沒有做到民主該有的真諦：「服從多數、尊重少數」。

問：可是以前阿扁在的立法院時，他雖然是少數，可是他就會跳到桌子上、撕預算書，用強烈的手法吸引輿論的注意。那您做國民黨總召、書記長，好像無法跟他們一樣豁得開？

曾：因為時代已經不一樣，當時的政治環境也許允許這樣；但現在政治環境來說，如果還跳到桌上、打架啊，民眾慢慢不接受了。所以也沒有辦法複製那套朝野攻防的舊模式，現在盡量是以好的政見、好的論述，據理力爭進行朝野攻防。

金融法案建樹多

問：您在擔任立委八年來也提了很多的立法的績效，如維持金融秩序、保護消費者的權益，修正銀行法、金控法罰鍰金額，產生嚇阻作用等，還有為了金融創新、實現普惠金融，推動《金融科技發展與創新實驗條例》；第三，就是維持國家財政，推動《財政紀律法》。

曾：主要就是這些！如果未來有機會的話，我們會繼續努力。

問：我想跟你請教一下，現在新的國會已經組織好，新的國會現在屬於三黨不過半，那你覺得在新的國會下，會不會比你當時好做一點？

曾：其實未必，新國會雖然國民黨是最大的黨，但朝野不過半，預計朝野攻防會愈來愈激烈。

朝野攻防愈發激烈

問：這樣您有沒有什麼建議，你覺得要怎麼做才好？

曾：我覺得現在國民黨團能夠團結一致，提出好的法案，在朝野攻防時能夠據理力爭，為全民爭取最大的權益。

問：那你覺得團結黨內難不難啊？您以前團結國民黨的大家時，好像每個立委也有自己的看法？

曾：沒有問題的，因為大家都是為了國家、為了社會和諧進步一起努力

問：你對新的國民黨團總召或書記長，有沒有什麼建議？

曾：我覺得他們都很優秀，一定可以為國民黨或為國會立出最好的法律，為國家做出更多的貢獻。

把持己心抗拒誘惑

問：八年的國會的生涯，你有沒有什麼感慨？

曾：我的心得就是在什麼職位，都要盡己之力，做最大的努力，要把角色扮演好，立法院是中華民國最高的民意機構，可以傾聽各界的民意，那這八年對我真的獲得了很多的經驗，因為作為一個政務官員或者立法委員都必須傾聽社會意見，凝聚共識，大家協力合作國家更進步、社會更和諧。

問：可是您過去從事的金融，跟後來的立委，其實都有很大的誘惑，因為這種工作就會有很多的利益的問題，你自己怎麼樣來擺脫利益的糾纏或引誘？

曾：這沒問題，保持依法行政，希望訂定有利的法律，大概就不會這方面問題，反正你要把自己把持得住，遵守依法行政的中心信仰，想著為國家設更好法律，就沒問題。

先休息一段時間

問：展望國內外，我們的國家未來在金融秩序或改革上，你有沒有什麼建議？

曾：第一個，整個國內的金融太過零碎，過度過度，希望能進行合併；二、金融創新，包括數位化、產品創新、通路創新都要進行；三、保護消費者權益，則應督導金融業者，並在販賣金融商品，把風險講清楚。

問：那您個人離開立法院以後，現在的生活是怎樣，可以跟大家分享一下嗎？

曾：我可能暫時先休息一段時間，有機會再出來服務社會或國家。

【更多精采內容，詳見 】